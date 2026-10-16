Hokko Spaces выйдет 29 октября на Switch и ПК - уютная песочница для создания миниатюрных миров

Издатель Team17 и студия Wonderscope Games объявили дату выхода Hokko Spaces — творческой песочницы, вдохновлённой Hokko Life. Игра появится на Nintendo Switch и ПК в Steam уже 29 октября. Стоимость составит 7,99 доллара.

В Hokko Spaces игрокам предстоит создавать собственные миниатюрные миры в стиле диорам, обустраивая уютные лесные уголки, городские площадки для пикников и другие живописные локации. Можно самостоятельно расставлять предметы, подбирать детали окружения и менять атмосферу с помощью настроек времени суток, погоды и времени года. Благодаря этому одна и та же сцена будет выглядеть совершенно по-разному весенним вечером и морозным зимним утром.

По мере развития созданных пространств в них начнут появляться очаровательные местные жители. Их можно открывать, выполняя простые задания, а затем наблюдать, как они исследуют окружение, отдыхают и взаимодействуют с размещёнными предметами. Это позволит превратить статичные диорамы в небольшие, наполненные жизнью миры.

Отдельное внимание разработчики уделили фоторежиму. С его помощью можно выбирать ракурсы, настраивать фокусировку и применять фильтры, чтобы создавать красивые снимки своих творений и делиться ими с другими игроками.

Hokko Spaces рассчитана на тех, кто предпочитает спокойный игровой процесс без спешки и хочет сосредоточиться на творчестве. Главная цель здесь — не преодолевать испытания, а шаг за шагом создавать собственные уютные пространства и наполнять их деталями.