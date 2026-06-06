Для Holdfast: Nations At War выйдет бесплатное дополнение про Американскую революцию

Разработчики Holdfast: Nations At War представили новый трейлер дополнения American Revolution, которое станет следующим крупным обновлением исторического многопользовательского экшена. Релиз состоится уже 11 июня, а получить его смогут все владельцы игры бесплатно.

Новое дополнение перенесёт игроков во времена Войны за независимость США. Пользователи смогут выбрать одну из сторон конфликта — американских патриотов или британских лоялистов — и принять участие в масштабных сражениях с участием до 150 человек.

Вместе с обновлением в игре появятся четыре новые исторические карты: Бункер-Хилл, Бостонская гавань, река Делавэр и Саратога. Разработчики также добавят десантные лодки, которые позволят проводить высадки во время боевых операций.

Как и в других режимах Holdfast, игрокам будут доступны различные классы персонажей, включая офицеров, линейную пехоту и гренадеров. Каждый из них обладает собственным вооружением и особенностями, влияющими на тактику ведения боя.

American Revolution станет уже третьей исторической эпохой в Holdfast: Nations At War после Наполеоновских войн и сражений времён Первой мировой войны. Одновременно с выходом дополнения игра также получит поддержку Xbox Play Anywhere.