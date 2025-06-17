Солдаты, к бою! Сетевой шутер Holdfast: Nations At War выходит на PS5 и Xbox Series уже 9 июля

Holdfast: Nations At War — масштабный многопользовательский шутер о войнах XVIII–XX веков — совсем скоро станет доступен на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики из Anvil Game Studios объявили, что консольный релиз состоится 9 июля, и игроки получат полную поддержку кроссплея между консолями и ПК.

В Holdfast игроки оказываются в гуще сражений Наполеоновских войн, Первой мировой и морских баталий. На серверах одновременно могут сражаться более 150 человек, выбирая из 27 уникальных классов: от пехотинца и артиллериста до офицера и кавалериста.

Особенностью игры стали разнообразие эпох и подходов к бою — стройные залпы мушкетов, отчаянные штурмы окопов, морские дуэли с кораблями. Участвуйте в наземных, морских и исторических сражениях, таких как штурм пляжей Галлиполи, и создавайте собственные тактики, используя возможности от первого и третьего лица.

Проект получил положительную реакцию на ПК — 89% из более чем 25 тысяч отзывов в Steam отмечают высокое качество и увлекательность геймплея.