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Holdfast: Nations At War 21.09.2017
Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица, От третьего лица
6.2 28 оценок

Солдаты, к бою! Сетевой шутер Holdfast: Nations At War выходит на PS5 и Xbox Series уже 9 июля

butcher69 butcher69

Holdfast: Nations At War — масштабный многопользовательский шутер о войнах XVIII–XX веков — совсем скоро станет доступен на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики из Anvil Game Studios объявили, что консольный релиз состоится 9 июля, и игроки получат полную поддержку кроссплея между консолями и ПК.

В Holdfast игроки оказываются в гуще сражений Наполеоновских войн, Первой мировой и морских баталий. На серверах одновременно могут сражаться более 150 человек, выбирая из 27 уникальных классов: от пехотинца и артиллериста до офицера и кавалериста.

Особенностью игры стали разнообразие эпох и подходов к бою — стройные залпы мушкетов, отчаянные штурмы окопов, морские дуэли с кораблями. Участвуйте в наземных, морских и исторических сражениях, таких как штурм пляжей Галлиполи, и создавайте собственные тактики, используя возможности от первого и третьего лица.

Проект получил положительную реакцию на ПК — 89% из более чем 25 тысяч отзывов в Steam отмечают высокое качество и увлекательность геймплея.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MORDORR

А что за мрак с графой, передвижением и всем остальным? Ааааа....понял! Они не стали заморачиваться с UE (нами) и всеми прочими .... и замутили на движке от пылесоса.

5
PolGhost

Это игре 100 лет в обед (на самом деле 8 лет), так что ничего удивительного, что выглядит не впечатляюще. К тому же инди проект

Игорь Болонев

сетевой шутер исключительно на джойстиках? ляаааа

2
zSpartacuSz

На пк он уже давно вышел

Игорь Болонев zSpartacuSz

оу, ну тогда пусть будут нам благодраны за бета-тест))

Dark1994

Выглядит очень всрато.

1