Hollow Knight готовится к перерождению: выход на Switch 2 и масштабное обновление выйдет в 2026 году

Team Cherry анонсировала Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition, которая выйдет в 2026 году. Владельцам оригинальной версии для Nintendo Switch не придётся покупать игру заново — обновление для новой консоли будет доступно бесплатно, что наверняка порадует давних поклонников метроидвании.

Версия для Switch 2 получит весь набор улучшений и технических апдейтов, подготовленных для новой платформы. В их числе — повышенное разрешение, дополнительные графические эффекты и режимы с высокой частотой кадров. По словам разработчиков, издание будет соответствовать уровню обновлений, которые Team Cherry готовит для своих проектов на новом железе.

При этом студия не забывает и о текущих платформах. Перед релизом версии для Switch 2 разработчики обновят все существующие издания Hollow Knight, добавив новые функции и исправив давние ошибки. Пользователи ПК уже сейчас могут опробовать многие изменения в публичных бета-ветках Steam и GOG.

Среди заметных нововведений — поддержка ультрашироких разрешений 21:9 и 16:10, автоматическая пауза при открытии инвентаря, обновлённая система ввода Unity Input System с расширенной поддержкой контроллеров и новые визуальные настройки, включая эффект дизеринга для сглаживания цветовых переходов. Также были исправлены софтлоки, переработаны некоторые коллайдеры, скорректирован баланс отдельных противников и улучшена плавность прокрутки карты.

Hollow Knight по-прежнему доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, а грядущее обновление обещает сделать классическую игру ещё более комфортной и современной.