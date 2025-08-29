Hollow Knight установила новый абсолютный рекорд - более 50 тысяч одновременных игроков в Steam

Немногим более недели назад наконец-то стала известна дата релиза Hollow Knight: Silksong, и оказалось, что до выхода осталось совсем чуть-чуть. Игра выйдет 4 сентября на PC, PlayStation, Switch и Xbox (где она также будет доступна в Game Pass).

По всей видимости, это вызвало легкий ажиотаж вокруг Hollow Knight. Как сообщает TrueAchievements, по их данным (на основе разблокированных достижений), количество игроков на Xbox выросло на 222% всего за одну неделю.

Если обратиться к SteamDB для проверки количества игроков в Steam, то можно увидеть аналогичный результат. В день, когда была озвучена эта информация, количество одновременных игроков в Steam достигало максимум 16 640, а сейчас, неделю спустя, их уже 52 208. Выходит, что большинство игроков либо решили вернуться к игре, или же они впервые знакомятся с Hollow Knight перед выходом Hollow Knight: Silksong.