Оригинальная Hollow Knight достигла нового пика игроков онлайн в Steam на фоне анонса даты выхода Silksong

Hollow Knight 2017 года установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam. Это произошло сразу после того, как разработчик Team Cherry объявила дату выхода своего сиквела Silksong.

Сегодня, 22 августа, Hollow Knight достигла рекордного онлайна в Steam — 23 840 игроков. Измерение популярности игры по количеству одновременных пользователей в Steam никогда не является идеальным или исчерпывающим показателем её популярности, а тот факт, что Hollow Knight — исключительно однопользовательская игра, не зависящая от количества одновременно играющих пользователей, ещё больше привлекает внимание. Очевидно, что популярность Hollow Knight в Steam выросла после анонса Silksong.

Предыдущий рекорд Steam по количеству одновременных пользователей в 20 000 был установлен в мае 2022 года. Все эти данные взяты из SteamDB.

Согласно собственным данным Steam, Hollow Knight вошла в топ-50 самых продаваемых игр на платформе. Игра также доступна на консолях, но данные о продажах и вовлечённости недоступны. Hollow Knight также доступна в Game Pass (и Silksong тоже будет).