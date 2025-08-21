Продажи оригинальной Hollow Knight достигли 15 миллионов копий за 8 лет

Team Cherry сообщила Bloomberg, что игра Hollow Knight в жанре метроидвания продана тиражом более 15 миллионов копий.

«На сегодняшний день, по словам Team Cherry, игра продана тиражом 15 миллионов копий, что делает её одной из самых успешных независимых видеоигр в истории», — говорится в статье Джейсона Шрайера из Bloomberg.

Hollow Knight вышла на ПК в феврале 2017 года, на Nintendo Switch — в июне 2018 года, а на PlayStation 4 и Xbox One — в сентябре 2018 года.

Сегодня было объявлено, что сиквел Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, GOG, Humble Store и Xbox Game Pass.