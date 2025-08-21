ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight 24.02.2017
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
9.2 1 171 оценка

Продажи оригинальной Hollow Knight достигли 15 миллионов копий за 8 лет

monk70 monk70

Team Cherry сообщила Bloomberg, что игра Hollow Knight в жанре метроидвания продана тиражом более 15 миллионов копий.

«На сегодняшний день, по словам Team Cherry, игра продана тиражом 15 миллионов копий, что делает её одной из самых успешных независимых видеоигр в истории», — говорится в статье Джейсона Шрайера из Bloomberg.

Hollow Knight вышла на ПК в феврале 2017 года, на Nintendo Switch — в июне 2018 года, а на PlayStation 4 и Xbox One — в сентябре 2018 года.

Сегодня было объявлено, что сиквел Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, GOG, Humble Store и Xbox Game Pass.

Ziyter7

Миллионы мух....

8
Котян Сутоевич

Ты про дотеров и КСеров?

Just_Deus

Чё, тоже будешь отправлять людей в Ultrakill играть?)

K0t Felix

Ухуенные продажи для такой игры

DezkQ

Она кстати шикарно работает на телефонах, через GameHub от GameSir

TerryTrix

Пока ждем Silksong, можно пройти и оригинал!)

Рикочико

Чем прославилась?