Продажи оригинальной Hollow Knight достигли 15 миллионов копий за 8 лет

Team Cherry сообщила Bloomberg, что игра Hollow Knight в жанре метроидвания продана тиражом более 15 миллионов копий.
«На сегодняшний день, по словам Team Cherry, игра продана тиражом 15 миллионов копий, что делает её одной из самых успешных независимых видеоигр в истории», — говорится в статье Джейсона Шрайера из Bloomberg.
Hollow Knight вышла на ПК в феврале 2017 года, на Nintendo Switch — в июне 2018 года, а на PlayStation 4 и Xbox One — в сентябре 2018 года.
Сегодня было объявлено, что сиквел Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, GOG, Humble Store и Xbox Game Pass.
Миллионы мух....
Ты про дотеров и КСеров?
Чё, тоже будешь отправлять людей в Ultrakill играть?)
Ухуенные продажи для такой игры
Она кстати шикарно работает на телефонах, через GameHub от GameSir
Пока ждем Silksong, можно пройти и оригинал!)
Чем прославилась?