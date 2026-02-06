Team Cherry выпустила обновление для оригинальной Hollow Knight с поддержкой новых разрешений

Студия Team Cherry неожиданно подготовила свежий патч для своей культовой метроидвании Hollow Knight. Несмотря на то что основное внимание разработчиков сейчас сосредоточено на производстве сиквела Silksong, они нашли время для полировки оригинальной игры. Вероятно, значительная часть этих улучшений перекочевала в ПК версию в процессе работы над портами для современных консолей.

Ключевым нововведением стала официальная поддержка разрешений с соотношением сторон 21:9 и 16:10. Геймплей стал удобнее благодаря тому, что игра теперь ставится на паузу при открытии меню инвентаря. Разработчики также обновили техническую базу, внедрив Unity Input System для более широкой поддержки контроллеров, однако в настройках сохранена возможность вернуть старую систему ввода.

Визуальная составляющая получила опцию дизеринга, которая помогает устранить эффект цветовых полос. Множество изменений коснулось игрового баланса и исправления ошибок. В частности, была устранена проблема с зависанием в комнате с Груббами в Городе Слез, а панорамирование карты стало более плавным. Авторы скорректировали высоту отскока Серого Принца Зота при ошеломлении и уточнили хитбокс атаки Great Slash у Слая, чтобы он лучше соответствовал анимации. Кроме того, Благословение Салюбры теперь деактивируется при достижении максимального запаса Душ. Патч также содержит общие улучшения производительности и мелкие исправления.