В Hollow Knight спустя 9 лет исправили баг в битве с финальным боссом

Студия Team Cherry неожиданно выпустила обновление для Hollow Knight, исправив одну из самых раздражающих ошибок в игре — причём спустя почти девять лет после её релиза.

Речь идёт о баге в сражении с настоящим финальным боссом игры — Radiance. Во время одной из фаз битвы противник запускает самонаводящиеся световые сферы. Ранее игроки сталкивались с проблемой: даже после исчезновения такой сферы её зона поражения могла на мгновение оставаться активной в воздухе, из-за чего персонаж получал урон.

В свежем патче разработчики наконец устранили эту проблему. Согласно описанию обновления, хитбокс атаки больше не сохраняется дольше положенного времени, если сфера исчезает в воздухе.

Новость вызвала бурную реакцию среди поклонников игры. Многие игроки отметили, что из-за этого бага погибли десятки раз во время сложной битвы. Некоторые даже шутят, что исправление появилось слишком поздно — после того как им уже удалось победить босса на самых высоких уровнях сложности.

Особенно болезненно это воспринимают те, кто проходил режим Radiant, где персонаж погибает от одного удара. В таких условиях любой лишний урон из-за ошибки мог полностью испортить попытку победить босса.

Несмотря на возраст игры, Team Cherry продолжает периодически выпускать обновления. Повышенный интерес к Hollow Knight во многом связан с ожиданием продолжения — Hollow Knight: Silksong. Многие игроки возвращаются к оригиналу, чтобы освежить воспоминания или впервые пройти культовую метроидванию.