Аналитики утверждают, что продажи Hollow Knight: Silksong уже перевалили за 3 миллиона копий

Всего через две недели после выхода Hollow Knight: Silksong успела стать настоящим феноменом. Несмотря на относительно неожиданную дату премьеры и насыщенный релизами сентябрь, игра от Team Cherry не просто уверенно заняла своё место в чартах, но и побила рекорды жанра метроидвания. По данным аналитической компании GameDiscoverCo, продажи Silksong только на ПК через Steam уже превысили 3,2 миллиона копий. Кроме этого, у проекта в статистике ещё около 1,5 миллиона загрузок через подписку Game Pass.

Для проекта от небольшой независимой студии это впечатляющий результат, особенно если учитывать нишевость жанра. Silksong стала лидером среди всех релизов с меткой «метроидвания» на Steam в этом году — разрыв с ближайшим конкурентом оказался колоссальным, более чем в 60 раз. Главным фактором такого успеха аналитики называют репутацию первой части: почти 80% покупателей Silksong уже ранее владели Hollow Knight, чьи продажи на одной только платформе превысили 11 миллионов копий.

Особо отмечается феноменальная лояльность фанатов: на сегодняшний день около 22% владельцев оригинала уже купили продолжение. По этому показателю серия Hollow Knight сравнивается с такими гигантами, как Elden Ring, где показатели пересечения аудитории составили примерно тот же уровень.

Столь быстрый старт подтверждает, что Silksong стала не просто успешным инди-проектом, а событием масштаба всей индустрии. И хотя аналитики предупреждают, что этот случай нельзя напрямую сравнивать с другими релизами, ясно одно — аудитория, длительное ожидание сиквела напрямую отразилось на стартовых продажах игры.