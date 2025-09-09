Аналитики: за первые 3 дня в Hollow Knight: Silksong сыграло 5 миллионов человек, из них 3 миллиона - в Steam

Аналитическое агентство Alinea Analytics представило статистику по релизу Hollow Knight: Silksong. Официальные данные о продажах игры от Team Cherry на данный момент отсутствуют.

По данным Alinea Analytics, за первые три дня после выхода в игру сыграли свыше 5 миллионов человек на всех платформах. В Steam проект разошёлся более чем тремя миллионами копий, что принесло студии около $50 миллионов выручки. Примечательно, что PC-версия вышла без какой-либо защиты, в том числе в магазине GOG. Ещё свыше миллиона игроков запустили Silksong по подписке Game Pass. Таким образом, на долю PlayStation, Xbox и Switch пришлось примерно миллион продаж.

Наибольший интерес к Silksong в Steam проявили пользователи из США и Китая. Далее следуют Россия, Япония и Бразилия. В продажах на PlayStation 30% пришлось на Северную Америку, а по 14% - на Восточную Азию и Западную Европу. Alinea Analytics также выяснила, что 78% аудитории Silksong в Steam играли в оригинальный Hollow Knight, 47% - в Elden Ring, 36% - в Dead Cells и 30% - в Ori and the Will of the Wisps.