Австралийский музей мог случайно раскрыть примерное окно выхода Hollow Knight: Silksong

Долгожданная Hollow Knight: Silksong наконец-то получит публичную демонстрацию, но не на игровой выставке, а в музее. Как сообщает IGN, поиграть в игру от студии Team Cherry можно будет с 18 сентября 2025 года в мельбурнском музее ACMI (Национальный музей экранной культуры Австралии), в рамках экспозиции Game Worlds.

Несмотря на то, что релиз Silksong официально до сих пор не объявлен, её появление на выставке — важный шаг. Вероятно, если игра будет доступна для посетителей музея, релиз может состояться до или одновременно с открытием экспозиции. Это даёт надежду на запуск в августе или сентябре 2025 года.

Game Worlds представит не только демоверсию, но и погружение в художественное и техническое устройство Silksong. Посетителям покажут спрайты, анимации движений и атак главной героини Шершня, элементы дизайна уровней и сражений с боссами. Сокураторы выставки, Бетан Джонсон и Джини Максвелл, отметили, что Silksong станет центральным экспонатом выставки, подчеркнув её значение как одного из самых ожидаемых инди-проектов последних лет.

Команда Team Cherry, базирующаяся в Аделаиде, уже несколько лет работает над игрой, с момента анонса в 2019 году. Несмотря на затяжную тишину, недавно Silksong мельком появилась на Nintendo Switch 2 Direct, а чуть позже разработчики подтвердили релиз в 2025 году.