Авторы Hollow Knight: Silksong хотели оторвать игроков от "эпохи интернета" и позволить самим делать открытия в мире

Разработчики из студии Team Cherry, ответственные за недавно вышедшую метроидванию Hollow Knight: Silksong, поделились своим взглядом на геймдизайн и проблему сохранения интриги в современных видеоиграх. В интервью для музея ACMI (Австралийский центр движущегося изображения) создатели проекта Ари Гибсон и Уильям Пеллен рассказали, что при создании новой части черпали вдохновение в классических приключениях эпохи NES, таких как Zelda 2.

Авторы вспоминали времена, когда они росли на играх до массового распространения интернета. Тогда вся информация о секретах и прохождении передавалась через «школьные разговоры на переменах» и слухи от друзей, что создавало уникальное ощущение тайны. Казалось, что в игре всегда скрыто больше, чем видно на первый взгляд.

В наши дни очень трудно сохранить тайну.

— признал Гибсон.

Разработчик отметил, что сегодня игры подвергаются декомпиляции и датамайнингу буквально через день-два после релиза, из-за чего все внутренности проекта и секреты мгновенно становятся общедоступными.

Несмотря на современные реалии, Team Cherry старалась проектировать Hollow Knight: Silksong, опираясь на философию «отрыва от интернета». Их цель — создать такой опыт, при котором игрок мог бы совершать все открытия самостоятельно, не прибегая к помощи гайдов, форумов и вики-энциклопедий. Чтобы усилить эффект погружения, повествование синхронизировано с восприятием главной героини: новый мир так же неизведан для Хорнет, как и для самого игрока, что позволяет им удивляться происходящему одновременно.

Hollow Knight: Silksong заслужено была номинирована на "Игру года" The Game Awards 2025, что доказывает правильно выбранное направление разработчиками. А положительные отзывы от игроков подтверждают, что платформер отлично передает ощущения "первооткрывателя".