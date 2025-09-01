Авторы Hollow Knight Silksong назвали точное время выхода и цену

Многолетнее ожидание подходит к концу — Hollow Knight: Silksong официально выходит 4 сентября в 17:00 по московскому времени. Об этом заявила студия Team Cherry, подтвердив слухи о стоимости игры.

Цена на всех основных рынках составит 20 долларов, 20 евро или 2300 иен. Пока что точные ценники для других регионов, включая Россию, остаются неизвестны.

Релиз состоится одновременно на PC, PlayStation, Xbox (включая Game Pass) и обоих поколениях Nintendo Switch. Таким образом, игра сразу станет доступна широкой аудитории, а цена в два раза ниже большинства современных релизов приятно удивила фанатов.

Для поклонников оригинального Hollow Knight это долгожданный момент: спустя годы тишины Silksong наконец-то получила четкие сроки выхода, и теперь остается лишь дождаться начала сентября.