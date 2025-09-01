Авторы Hollow Knight Silksong назвали точное время выхода и цену

Многолетнее ожидание подходит к концу — Hollow Knight: Silksong официально выходит 4 сентября в 17:00 по московскому времени. Об этом заявила студия Team Cherry, подтвердив слухи о стоимости игры.
Цена на всех основных рынках составит 20 долларов, 20 евро или 2300 иен. Пока что точные ценники для других регионов, включая Россию, остаются неизвестны.
Релиз состоится одновременно на PC, PlayStation, Xbox (включая Game Pass) и обоих поколениях Nintendo Switch. Таким образом, игра сразу станет доступна широкой аудитории, а цена в два раза ниже большинства современных релизов приятно удивила фанатов.
Для поклонников оригинального Hollow Knight это долгожданный момент: спустя годы тишины Silksong наконец-то получила четкие сроки выхода, и теперь остается лишь дождаться начала сентября.
Очередная оверхайп индюшатина...
4 сентября в 17:00 сервера Стима упадут, ведь это самая ожидаемая игра в мире даже у гта 6 продаж меньше будет( ну так секта холлоу кнайта говорит)
Странных людей так триггерит относительная популярность ХК )
...ну, на это по крайней мере потешно смотреть и читать xD
Ну ХК... хоть я сам в него не играл и не собираюсь, невозможно не признать, что он как минимум высококачественная игра и сумел вдохнуть жизнь в целый поджанр. Конечно все, кто это понимает(тут надо любить игры, а не кинцо), ждут продолжение!
Я тоже! Хоть и не буду играть, но спирачу музыку. (Прости, Ларкин, ты боженька музыки, но я безответственный жмот)
Цена в 20, это хорошая цена, говорит о том, что разработчики правильно организуют свои процессы и понимают свою аудиторию. Но лично я бы согласился переплатить десятку, что бы ожидаемая мной игра вышла на пару лет раньше, если бы у меня была такая возможность )