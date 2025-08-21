ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8 144 оценки

Авторы Hollow Knight: Silksong объяснили долгую разработку небывалыми масштабами проекта

butcher69 butcher69

Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam, GOG и Humble Store, а также появится в Game Pass. Team Cherry приглашает игроков в новое королевство, где правят шелк и песня.

Изначально проект задумывался как DLC, но со временем вырос в полноценный сиквел. Разработчики обещают «просто огромное» количество локаций, боссов и продуманную систему квестов.

Причина долгой разработки в том, что игра постоянно масштабировалась и дополнялась новым контентом — художники в итоге сказали «стоп», иначе Silksong могла бы выйти лишь через 15 лет. Последние 1–2 года команда занималась полировкой деталей, чтобы каждый элемент был идеален.

Silksong — это не просто продолжение Hollow Knight, а огромный, тщательно проработанный мир, который обещает подарить игрокам часы захватывающего исследования, сражений и открытий.

Юрий Пенкин

какими нафиг масштабами? это хавно в пейнте нарисованное за три копейки как было так и осталось

6
Brazz20000

И откуда вы только беретесь. Иди в свой любимый КАЛ of duty постреляй и зачилься

2
Gridon

То есть 6 лет команда не могла определиться что вообще делает пока кто то не пригрозил отобрать у них карандаши. Звучит не как история создания шедевра а как производственный ад который наконец то пристрелили.

1
Кошачий комочек

согласен с вами вот только вы же мертвы как пишите

zangx

Вот рисоваки игры, кто-то явно пьездит.

1
K0t Felix

Молодцы Вишня!