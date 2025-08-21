Авторы Hollow Knight: Silksong объяснили долгую разработку небывалыми масштабами проекта

Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam, GOG и Humble Store, а также появится в Game Pass. Team Cherry приглашает игроков в новое королевство, где правят шелк и песня.

Изначально проект задумывался как DLC, но со временем вырос в полноценный сиквел. Разработчики обещают «просто огромное» количество локаций, боссов и продуманную систему квестов.

Причина долгой разработки в том, что игра постоянно масштабировалась и дополнялась новым контентом — художники в итоге сказали «стоп», иначе Silksong могла бы выйти лишь через 15 лет. Последние 1–2 года команда занималась полировкой деталей, чтобы каждый элемент был идеален.

Silksong — это не просто продолжение Hollow Knight, а огромный, тщательно проработанный мир, который обещает подарить игрокам часы захватывающего исследования, сражений и открытий.