Авторы Hollow Knight: Silksong подтвердили работу над новым DLC, но не знают когда оно выйдет

Несмотря на то что Hollow Knight: Silksong наконец добралась до релиза, игрокам рано убирать красные клоунские носы — обсуждения DLC едва начались, а ожидания уже бьют по нервам. Соучредители Team Cherry Ари Гибсон и Уильям Пеллен успокоили фанатов… и одновременно заставили их волноваться ещё больше: студия «не собирается тратить слишком много времени» на новый контент, но будет придерживаться той же философии разработки, что и раньше. Проще говоря, первое DLC стоит ждать не скоро — можете смело записывать эту цитату на шесть лет вперёд.

Тем не менее работа действительно идёт. Разработчики подтвердили, что уже продумывают грядущие дополнения, и некоторые идеи напрямую вдохновлены пожеланиями сообщества — как это было с Пантеоном в оригинальной Hollow Knight. Но Team Cherry осторожна: слишком обширный контент может перегрузить новичков, а аудитория у Silksong теперь куда шире.

«Интересно думать о том, как расширить уже и без того большую игру. И сделать это так, чтобы не отпугнуть новых игроков. Они ведь будут воспринимать весь контент как основу, — говорит Гибсон. — Возможно, мы поместим дополнения ближе к финалу, чтобы игра не превратилась в чудовище».