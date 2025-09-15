Авторы Hollow Knight: Silksong выполнили последнее желание фаната и добавили босса в его честь

Выход Hollow Knight: Silksong стал одним из самых громких событий осени: игра собрала сотни тысяч игроков и получила волну положительных отзывов. На фоне этого успеха фанаты вновь вспомнили историю, которая когда-то тронула игровое сообщество. Больше шести лет назад молодой поклонник серии по имени Сет, тяжело больной редкой формой рака, написал, что его мечта — встретиться с командой Team Cherry и создать персонажа для будущего сиквела.

Разработчики не только связались с ним, но и дали возможность придумать собственного босса. Сет вложил в него частицу себя, назвал именем и продумал детали боя. К сожалению, сам он так и не дождался выхода игры. Теперь, когда Silksong наконец вышла, тысячи игроков встречают этого босса в его память — и вспоминают, что за строчками кода и дизайном скрывается настоящая человеческая история.

Этот трогательный факт вновь подчеркивает, насколько важную роль может играть игровое сообщество и как разработчики умеют откликаться на судьбы своих фанатов. Сет не дожил до выхода Silksong, но его образ останется в мире игры навсегда.

Пропустить этого босса по ходу прохождения Hollow Knight: Silksong практически невозможно, поэтому об истории фаната так или иначе узнает каждый владелец игры. Дойти до него можно в одиночку или в компании товарища, если вы уставите специальный мод на мультиплеер от энтузиаста.