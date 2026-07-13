Авторы масштабной модификации Hollow Knight: Silksoul рассказали о восстановлении вырезанных локаций и врагов

Создатели амбициозного фанатского дополнения Hollow Knight: Silksoul опубликовали интервью, в котором раскрыли подробности процесса разработки и планы по возвращению нереализованных элементов оригинальной игры. Проект нацелен на восстановление локаций и противников, которые были изменены или полностью удалены авторами из студии Team Cherry в ходе создания официального сиквела.

Изначально модификация задумывалась как небольшое дополнение для воссоздания зоны Weavenest образца 2021 года, предназначенное для совместной работы с другим популярным модом Pharlooms Glory. Однако со временем масштаб работы значительно увеличился, и теперь команда стремится воссоздать всю карту игры по состоянию на 2021 год. В проект планируется перенести множество вырезанных зон, включая Red Coral Gorge, Clover Grove, известную также как Verdania, и мрачный регион Gloom.

По словам Jcera, исходный код Hollow Knight: Silksong оказался более удобным для модификации по сравнению с первой частью серии, хотя разработчикам все еще приходится сталкиваться с трудностями при работе с системой Addressables в движке Unity. Базовая структура новой карты создается на основе наработок участника команды под ником MTCube, который ранее занимался детальной реконструкцией локаций. В процессе разработки команда, получившая название Pasta Modding, выросла с 1 разработчика до полноценного коллектива из 12 специалистов, включая программистов, художников и композиторов.

Особое внимание авторы уделяют наполнению зоны Gloom, которая была вырезана разработчиками из Team Cherry в конце 2021 года. Фанатская команда планирует расширить эту область и использовать ранние эскизы ведущего художника игры Ari Gibson, чтобы добавить пугающих противников, таких как зомби в водолазном колоколе. При этом некоторые другие вырезанные элементы, вроде передвигающегося паука-каравана Caravantula, реализовать не удастся из-за конфликта с поведением другого существа - Bell Beast. Вместо этого часть диалогов данного персонажа будет перенесена другим обитателям игрового мира.

В настоящее время команда приостановила набор новых участников, чтобы сосредоточиться на систематизации уже имеющихся наработок. Для поддержки проекта разработчики запустили страницу на платформе Patreon, где все желающие могут внести свой вклад в ускорение производства. Точной даты релиза у Hollow Knight: Silksoul пока нет, однако авторы ориентируют фанатов на долгосрочную перспективу и просят не ждать выхода модификации в ближайшее время. По предварительным оценкам разработчиков, проект может увидеть свет ближе к выходу 3-го официального дополнения для оригинальной игры.