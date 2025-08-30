ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.1 157 оценок

Billbil-kun подтвердил, что стоимость Hollow Knight: Silksong действительно составит $20

AceTheKing AceTheKing

Недавно на сайте GameStop заметили страницу с Hollow Knight: Silksong. На ней было указано, что стоимость игры составит всего $20.

Цена Hollow Knight: Silksong может оказаться неожиданно низкой

Надежный инсайдер Billbil-kun, который ранее неоднократно делился достоверными утечками, подтвердил, что стоимость игры действительно составит всего $20, несмотря на то, что это один из самых ожидаемых релизов в этом году. Вероятно предзаказы на игру откроются уже в ближайшие дни.

Релиз Hollow Knight: Silksong состоится 4 сентября 2025 года на PC и современных консолях.

Rimasted

Чего-то дороговато. Дороже 5 брать не буду.

5
Di Raizel

Если реально будет $20 стоить, плюс+ популярность равно= 10 миллионов копий в короткий срок и притом что нет денуво.

3
hpi

Да хоть 100, главное чтобы действительно вышло.

Jesse Faden

Ну, для фанатов игры это прям очень здорово. Недорогая и скорее хороший сиквел, над которым работали и полировали создатели