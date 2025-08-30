Billbil-kun подтвердил, что стоимость Hollow Knight: Silksong действительно составит $20

Недавно на сайте GameStop заметили страницу с Hollow Knight: Silksong. На ней было указано, что стоимость игры составит всего $20.

Надежный инсайдер Billbil-kun, который ранее неоднократно делился достоверными утечками, подтвердил, что стоимость игры действительно составит всего $20, несмотря на то, что это один из самых ожидаемых релизов в этом году. Вероятно предзаказы на игру откроются уже в ближайшие дни.

Релиз Hollow Knight: Silksong состоится 4 сентября 2025 года на PC и современных консолях.