"Через боль и страдания": игрок пытается одновременно пройти Hollow Knight и Silksong на одном геймпаде

В сообществе Hollow Knight появилось новое безумное испытание: ютубер HandowShandowed запустил две игры одновременно — оригинальный Hollow Knight и недавнюю Hollow Knight: Silksong. Он проходит две игры параллельно, управляя ими с одного геймпада. В роликах видно, как персонажи реагируют синхронно на одни и те же нажатия, а игрок по ходу боя «переключает внимание» между экранами, ставя Рыцаря в безопасную позицию, чтобы нанести урон за Шершавку, и наоборот.

Первая попытка такого прохождения сразу двух игр получился на удивление успешной. Параллельные схватки с Матерью Мхов в Silksong и Ложным рыцарем в оригинале завершились успехом, пусть и с заметной долей хаоса. Позже автор рискнул поднять планку — одновременно вышел против финальной Лучезарности одного из поздних боссов Silksong. Ожидаемо попытка закончилась быстрее, но сама выдержка минутного «пулемётного ада» на двух экранах выглядит впечатляюще.

В серии роликов уже есть и другие дуэты: Хорнет/Лейс и Массивный мшистый громила/ Колокольный зверь. Судя по описаниям, автор признаёт, что дальше будет только сложнее, и планирует «подтянуть» навыки именно в боях Silksong прежде чем браться за экстремальные пары вроде Тробио + Гримм. Настрой, впрочем, не пропадает: «Так и должны играться видеоигры», — шутит HandowShandowed, отмечая, что привыкать к такому формату придётся долго.

Напомним, на прошлой неделе в Silksong установили новый мировой рекорд по категории Any% — до титров добрались примерно за час.