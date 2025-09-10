Cпидранеры добрались до Hollow Knight: Silksong - игру прошли менее чем за два часа

Hollow Knight: Silksong вышла всего четыре дня назад, но первые результаты спидранеров уже опубликованы: стример Onaku прошёл её менее чем за два часа. Если быть точнее за 1:46:47. Поистине отличное время, учитывая, что с момента выхода игры прошло совсем немного времени, а Silksong считается действительно сложной игрой, и сама команда разработчиков решила сбалансировать её, прислушавшись к отзывам игроков.
На самом деле, это даже не первое его скоростное прохождение игры: предыдущее он завершил за 2:16:40. Предыдущий рекорд был установлен всего день-два назад, а новый — вскоре, вчера.
Hollow Knight: Silksong доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 и PlayStation 5.
Первый забег, за первый месяц существования игры. Даже по факту недели не прошло. Такое называть спидраном глупо. А автора новость, ради новости. Вот пройдёт пару месяцев или хотя, бы 2. Оточат стратегии. Отполируют забеги пробные в категориях. Найдут глитчи для сокращений машрутов. ВОТ, тогда и можно постить новости. Ой смотрите игру пробежали за 1ч или 2.
Клоунада. Это буквально уложился человек в норматив. Ибо забег успешным считают обычно если ранер закончил менее за 2ч. А тут человек даже планку 1ч и 30 минут не достиг. Учитываем ещё категории. Но даже без глитчей и фул прохождение. Забег должен всё равно укладываться в 2ч. Редкие исключение когда это крупный челендж или игра имеющие уникальные особенности для рана.
Даже по правилам таблицы будут учитываться только спустя определённо срока. Пока, что это тупо тестовые пробеги. Не о каких мировых рекордах и речи не идёт.