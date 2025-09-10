Cпидранеры добрались до Hollow Knight: Silksong - игру прошли менее чем за два часа

Hollow Knight: Silksong вышла всего четыре дня назад, но первые результаты спидранеров уже опубликованы: стример Onaku прошёл её менее чем за два часа. Если быть точнее за 1:46:47. Поистине отличное время, учитывая, что с момента выхода игры прошло совсем немного времени, а Silksong считается действительно сложной игрой, и сама команда разработчиков решила сбалансировать её, прислушавшись к отзывам игроков.

На самом деле, это даже не первое его скоростное прохождение игры: предыдущее он завершил за 2:16:40. Предыдущий рекорд был установлен всего день-два назад, а новый — вскоре, вчера.

Hollow Knight: Silksong доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 и PlayStation 5.