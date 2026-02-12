Дикая зверомуха против интернета: как фанаты Hollow Knight: Silksong превратили Фарлум в арену абсурда

Кажется, с момента релиза Hollow Knight: Silksong в сентябре 2025 года игроки уже успели изучить каждый уголок Фарлума, открыть все секреты и собрать все ачивки. Пока основная часть игроков спокойно ждет дополнений или просто наслаждается красотами мира, самые отчаянные герои ищут способы развлечь себя способами, которые со стороны кажутся форменным безумием. И если вы думали, что прохождение на «Стальной душе» — это предел сложности, то вы просто не следили за тем, что происходит в сообществе Reddit.
Пользователь под ником SuddenlySpoons уже четвертую неделю ведет неравный бой с боссом Дикая зверомуха. В обычном состоянии этот босс требует лишь хорошей реакции и умения Хорнет вовремя уходить от пикирующих атак. Однако SuddenlySpoons решил отдать контроль над сложностью боя в руки сообщества. Правило простое: каждый день зрители предлагают одну модификацию, и самая популярная из них навсегда меняет условия битвы. На 28-й день происходящее на экране больше напоминает кислотный трип, чем ту игру, которую многие знают.
Главным испытанием для игрока стало не само поведение Дикой зверомухки, а издевательские условия подготовки. Например, после голосования на 24-й день он обязан перед каждой попыткой совершать «забег Желчеграда» — мучительный путь через опасные участки локации Желчеграда, который считается одним из самых утомительных маршрутов в игре. К этому добавился и визуальный хаос: по арене теперь летает заставка в стиле DVD, на фоне крутятся ролики из интернета, а экран завален случайными элементами, которые мешают следить за движениями противника.
Несмотря на то, что на 27-й день сообщество добавило боссу восстанавливающийся щит из мелких мух-зверей, SuddenlySpoons всё еще держится. Вчера Reddit даже проявил редкое сочувствие, разрешив игроку регенерировать здоровье каждые три секунды. Сам смельчак признает, что этот «глоток свежего воздуха» помог ему продержаться до 28-го дня, но он не питает иллюзий относительно будущего. Впереди маячит тридцатидневный рубеж, и, судя по настроению фанатов, Дикая зверомуха скоро станет лишь малой частью того кошмара, который ему предстоит преодолеть.
