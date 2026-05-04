Дополнение Sea of Sorrow для Hollow Knight: Silksong могут показать уже в мае

Hollow Knight: Silksong, удерживающая звание одной из лучших игр 2025 года, может получить обновление уже в текущем месяце. Спустя восемь месяцев после долгожданного релиза сиквела появились слухи о выходе Sea of Sorrow — дополнения, анонсированного в декабре прошлого года.

Поводом для обсуждений стала реакция Мэттью Гриффина из Team Cherry на вопрос одного из пользователей X. Глава издательского отдела оставил под постом многозначительный эмодзи, тем самым подогрев интерес фанатов к возможному майскому релизу нового контента.

Учитывая статус Silksong как одной из самых высокооценённых игр года, выпуск Sea of Sorrow должен стать важным событием для фанатов Хорнет. Если намёки Гриффина подтвердятся, игроки смогут отправиться в новое приключение уже до конца мая.