Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.6 1 227 оценок

Дополнение Sea of Sorrow для Hollow Knight: Silksong могут показать уже в мае

Gruz_ Gruz_

Hollow Knight: Silksong, удерживающая звание одной из лучших игр 2025 года, может получить обновление уже в текущем месяце. Спустя восемь месяцев после долгожданного релиза сиквела появились слухи о выходе Sea of Sorrow — дополнения, анонсированного в декабре прошлого года.

Поводом для обсуждений стала реакция Мэттью Гриффина из Team Cherry на вопрос одного из пользователей X. Глава издательского отдела оставил под постом многозначительный эмодзи, тем самым подогрев интерес фанатов к возможному майскому релизу нового контента.

Учитывая статус Silksong как одной из самых высокооценённых игр года, выпуск Sea of Sorrow должен стать важным событием для фанатов Хорнет. Если намёки Гриффина подтвердятся, игроки смогут отправиться в новое приключение уже до конца мая.

Комментарии:  5
oneshadows

опять игра про которую я никогда не слышал

5uperNova

О, это ты ждём

Rostov_161

Жукойобы, приготовиться к залпу из карманных пушек!

Кей Овальд

Ладно. Жду дальше когда игра выйдет целиком.

