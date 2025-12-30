Dtalon Studio представила эротическую фигурку Хорнет из Hollow Knight: Silksong

Компания Dtalon Studio анонсировала выпуск неофициальной коллекционной фигурки с изображением главной героини Hollow Knight: Silksong, с эротическим уклоном. За сумму в $200 покупатели получат соблазнительную версию персонажа по имени Хорнет.
Размеры статуэтки: высота 30 см, ширина 19,3 см, глубина 17,9 см. Статуэтка изготовлена из полиуретана и смолы. Комплектация: персонаж + подставка. Тираж будет ограничен всего 199 экземплярами — предзаказ уже открыт по цене $200. Начало поставок запланировано на второй квартал 2026 года.
В Silksong геймеры будут играть за Хорнет — NPC и одного из главных персонажей оригинальной игры 2D-платформере в стиле метроидвания переносит бывшую защитницу руин Халлоунеста в королевство Фарлум, где и начинается ее приключение. На этот раз игра стала гораздо больше: в ней появилось более 150 новых типов врагов и одни из самых больших локаций, которые когда-либо создавала Team Cherry.
Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября 2025 года и сразу же стала популярной, установив рекорд по количеству одновременно игравших в день релиза — 535 213 игроков в Steam. Более того, даже в пиратском сообществе призвали не скачивать пиратские копии, а покупать игру, тем самым выражая уважение разработчикам из Team Cherry за их честность, доброжелательность и отсутствие агрессивной монетизации.
Кто там мечтал о сексе с тараканами?..
жуками, я попрошу
эротика тут в чём?
Вероятно, речь про длинные сапоги и штаны в облипку, хотя странно, штаны все равно скрывает накидка.
боже 😂😂😂😂💩💩
Почему то некоторые старые игры на новом ноуте лочатся на 60 фпс при включенной вертикальной синхнронизации, хотя дисплей идёт на 180гц. Например far cry, painkiller, doom 3, underground, most wanted, dirt работают нормально при 180 фпс, а вот enclave, dirt 2, gta 3 имеют лок на 60 который я никак не могу снять кроме как отключением вертикалки, но тогда будут разрывы. Экран без джи синк. На старом ноуте леново такой проблемы не было, но там был джи синк и включена так же вертикалка ещё, потому что без неё были разрывы, и все эти игры работали на 165 фпс, а тут вот пошло такое разделение. Нужна помощь, кто то сталкивался с тем же? В драйвере нвидиа все оптимизации батареи отключены, включена максимальная производительность, я такое поведение в dirt 2 так же встречал на стационарной сборке с видюхой 1660, вот мой ноут MAIBENBEN X16B-R98956 Atomic Heart Edition Ноутбук 16", AMD Ryzen 9 8940HX, RAM 16 ГБ, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 Гб), Windows Home 11
Поищи в 3D настройках NVIDIA. Открой настройки к конкретной игре, и пробегись по пунктам лока FPS, и пунктам вертикальной синхронизации.
в гта 3 лок на 30 фпс на уровне движка
с чего вдруг мне пробегаться по каждой конкрентой игре если там ничего не было поменяно никогда и стоят глобальные параметры на 180 фпс?
эротическую? она же не голая 😂
Пучье жорно
Эммм.....это ж насколько больным быть надо, чтоб сюда эротику приплести)))
Правило интернета №34 - Если нечто существует, или его можно представить, значит, о нём уже есть порно.
Я уже как минимум одну косплеершу видел, кто подтвердил готовящийся косплей. А косплеи у неё все эротические, значит правило подтверждено
Красиво.
Фигурка прикольная, но не для мну
Если это "эротическая фигурка", то я Иисус Христос.
Ну реально. Обтягивающий костюм это не эротика