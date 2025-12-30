Dtalon Studio представила эротическую фигурку Хорнет из Hollow Knight: Silksong

Компания Dtalon Studio анонсировала выпуск неофициальной коллекционной фигурки с изображением главной героини Hollow Knight: Silksong, с эротическим уклоном. За сумму в $200 покупатели получат соблазнительную версию персонажа по имени Хорнет.

Размеры статуэтки: высота 30 см, ширина 19,3 см, глубина 17,9 см. Статуэтка изготовлена из полиуретана и смолы. Комплектация: персонаж + подставка. Тираж будет ограничен всего 199 экземплярами — предзаказ уже открыт по цене $200. Начало поставок запланировано на второй квартал 2026 года.

В Silksong геймеры будут играть за Хорнет — NPC и одного из главных персонажей оригинальной игры 2D-платформере в стиле метроидвания переносит бывшую защитницу руин Халлоунеста в королевство Фарлум, где и начинается ее приключение. На этот раз игра стала гораздо больше: в ней появилось более 150 новых типов врагов и одни из самых больших локаций, которые когда-либо создавала Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября 2025 года и сразу же стала популярной, установив рекорд по количеству одновременно игравших в день релиза — 535 213 игроков в Steam. Более того, даже в пиратском сообществе призвали не скачивать пиратские копии, а покупать игру, тем самым выражая уважение разработчикам из Team Cherry за их честность, доброжелательность и отсутствие агрессивной монетизации.