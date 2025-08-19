Джефф Кили надел клоунский нос - фанаты уверены, что на Gamescom покажут трейлер Hollow Knight: Silksong

Продюсер и ведущий церемонии Opening Night Live Джефф Кили подогрел интерес к Gamescom 2025 необычным образом. В своих соцсетях он выложил селфи с красным клоунским носом и подписал его: «В первый раз? Увидимся завтра на ONL».

Этого хватило, чтобы фанаты Hollow Knight связали пост с долгожданной Silksong. В сообществе метроидвании образ клоуна давно стал символом ожидания игры, которая была анонсирована ещё в 2019 году.

Интрига усиливается тем, что ранее уже подтвердили участие Silksong на Gamescom — посетители смогут впервые опробовать демоверсию. Но публикация Кили намекнула на ещё более важное событие: многие считают, что именно на ONL покажут новый трейлер.

На самом фестивале тоже хватает подтверждений — в сети появились фото и видео со стендом Hollow Knight: Silksong, который сразу стал одной из главных точек притяжения.

Команда Team Cherry продолжает хранить молчание о сроках релиза, но подчёркивает, что разработка идёт по плану и без переработок. Теперь внимание игроков приковано к Opening Night Live — возможно, ожидание, длившееся шесть лет, наконец-то принесёт долгожданный результат.