Hollow Knight: Silksong 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8 138 оценок

Джефф Кили надел клоунский нос - фанаты уверены, что на Gamescom покажут трейлер Hollow Knight: Silksong

butcher69 butcher69

Продюсер и ведущий церемонии Opening Night Live Джефф Кили подогрел интерес к Gamescom 2025 необычным образом. В своих соцсетях он выложил селфи с красным клоунским носом и подписал его: «В первый раз? Увидимся завтра на ONL».

Этого хватило, чтобы фанаты Hollow Knight связали пост с долгожданной Silksong. В сообществе метроидвании образ клоуна давно стал символом ожидания игры, которая была анонсирована ещё в 2019 году.

Интрига усиливается тем, что ранее уже подтвердили участие Silksong на Gamescom — посетители смогут впервые опробовать демоверсию. Но публикация Кили намекнула на ещё более важное событие: многие считают, что именно на ONL покажут новый трейлер.

На самом фестивале тоже хватает подтверждений — в сети появились фото и видео со стендом Hollow Knight: Silksong, который сразу стал одной из главных точек притяжения.

Команда Team Cherry продолжает хранить молчание о сроках релиза, но подчёркивает, что разработка идёт по плану и без переработок. Теперь внимание игроков приковано к Opening Night Live — возможно, ожидание, длившееся шесть лет, наконец-то принесёт долгожданный результат.

9
6
Комментарии: 6
ZAUSA
Иногда клоун - это просто клоун.

12
Filka77

какая глубокая мысль

2
Твоя Мaмкa

Ну как ты прям

3
hpi

А в основном это твистид метал.

Твоя Мaмкa

Нет, это потому что на сегодняшний презентации будет много индюшек и повесточного мусора, как обычно

3
Пользователь ВКонтакте

Не не не я вас наin@L игры не будет // Ангел Веры