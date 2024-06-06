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Hollow Knight: Silksong 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Платформер
7.9 107 оценок

Джейсон Шрайер уверен, что Hollow Knight: Silksong будет на Xbox Showcase; игра выйдет позже в этом году

AceTheKing
Новости

Игровой журналист и надежный инсайдер Джейсон Шрайер заявил о том, что он уверен касательно того, что Hollow Knight: Silksong от студии Team Cherry появится на предстоящей презентации Xbox Showcase от компании Microsoft.

Об этом он заявил в ходе нового эпизода Triple Click подкаста. Кроме того, по мнению Шрайера, выход игры состоится до конца этого года. Hollow Knight: Silksong была анонсирована в 2019-м году, но выход игры неоднократно переносился.

Презентация Xbox Games Showcase 2024 состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.

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