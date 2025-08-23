Эффект Hollow Knight Silksong: три игры были перенесены из-за скоро выхода долгожданного сиквела

Hollow Knight: Silksong — одна из самых ожидаемых игр последнего времени, и недавно наконец была объявлена ​​дата её выхода — 4 сентября 2025 года.

Дата выхода Hollow Knight: Silksong — огромная радость для фанатов, но она создаёт трудности для других разработчиков, которым пришлось отложить свои игры, как это произошло с тремя недавними играми. Например, разработчик Panik Arcade, создатель CloverPit, опубликовал в Steam заявление о задержке игры из-за Hollow Knight: Silksong.

Дата выхода Silksong была объявлена ​​вчера, и она всего на день позже нашей первоначальной даты выхода CloverPit. Silksong — самая ожидаемая и самая желанная игра в Steam, и мы верим, что она понравится всем и многие будут играть в неё на старте (включая нас). Но это также означает, что она затмит все игры, вышедшие одновременно с ней. Поэтому, если бы мы сохранили первоначальную дату выхода, мы бы сильно рисковали, выпуская CloverPit.



Хорошая новость в том, что это ненадолго: CloverPit теперь выйдет 26 сентября!

Кроме того, ролевая игра Faeland стала ещё одной жертвой Hollow Knight: Silksong: студия объявила в Steam о решении отложить релиз версии 1.0, и теперь дата отменена.

Мы хотим поделиться с вами важной новостью. Релиз версии 1.0 был запланирован на 9 сентября, но после сегодняшнего объявления о том, что Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября, мы приняли непростое решение отложить релиз.

Наконец, Aeterna Lucis, продолжение Aeterna Noctis, не выйдет в сентябре. Фактически, выход игры перенесён на 2026 год. Однако Silksong виновата лишь отчасти.

Изначально мы планировали выпустить игру в сентябре, но после анонса Silksong мы полностью осознаём, что наша игра не получит должного внимания. Конкурировать с феноменом такого масштаба было бы несправедливо не только по отношению к нашей команде, но и к вам, сообществу, которое надеется испытать это приключение в наилучших условиях.



Кроме того, у нас пока нет всех необходимых комплектов разработчика для одновременного запуска на всех платформах следующего поколения. Честно говоря, мы считаем, что лучшим решением для всех будет сделать шаг назад и вывести Aeterna Lucis на рынок в подходящее время.

Вполне вероятно, что в ближайшие дни выпуск ещё большего количества игр будет отложен, особенно инди-проектов.