Энтузиаст запустил Hollow Knight: Silksong на Windows 7, обойдя ограничения Steam

Пользователь продемонстрировал запуск игры Hollow Knight: Silksong на операционной системе Windows 7, поддержка которой была официально прекращена Valve в Steam. Эксперимент потребовал нескольких неофициальных исправлений и обходных путей.

Изначально попытка установить клиент Steam на чистую Windows 7 завершилась неудачей. После загрузки обновлений программа выдавала фатальную ошибку с сообщением Steam is no longer supported on your operating system version. Решение было найдено в одном из руководств на YouTube. Для обхода ограничения потребовалось добавить специальный параметр в свойства ярлыка Steam и удалить два файла из папки с программой. После этих манипуляций клиент успешно запустился.

Однако на этом трудности не закончились. При попытке скачать купленную Hollow Knight: Silksong загрузка постоянно прерывалась с ошибкой Corrupt Download. Чтобы обойти и эту проблему, энтузиаст скачал игру на другом компьютере с современной ОС, скопировал файлы на внешний SSD-накопитель и перенес их на ПК с Windows 7.

Даже после переноса файлов игра не запускалась, выдавая ошибку, связанную с отсутствием необходимых процедур в системной библиотеке d3d11.dll. Финальным шагом стала установка неофициального расширения VxKex, которое добавляет в Windows 7 поддержку некоторых современных API, а также установка отдельного обновления для Windows. После активации режима совместимости через VxKex для исполняемого файла игры, Hollow Knight: Silksong наконец успешно запустилась и оказалась полностью играбельной.