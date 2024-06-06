Еще один надежный инсайдер подтвердил, что Hollow Knight: Silksong покажут на Xbox Showcase

Сегодня Джейсон Шрайер заявил о том, что он уверен касательного показа игры Hollow Knight: Silksong на презентации Xbox Showcase. Сейчас к нему присоединился другой надежный азиатский инсайдер Lunatic Ignus, который за последнее время отметился рядом достоверных инсайдов касательно недавней State of Play.

Он подтвердил информацию Шрайера: игру действительно покажут на предстоящей Xbox Showcase. Так же он уверен, что студия Team Cherry объявит дату релиза игры в ходе презентации, поскольку иначе это будет означать, что игра попала в производственный ад. Таким образом уже два надежных инсайдера заявили о том, что скоро длительное ожидание фанатов Hollow Knight: Silksong наконец-то подойдет к концу.

Презентация Xbox Games Showcase 2024 состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.