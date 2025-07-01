Фанатов Hollow Knight: Silksong взбудоражил новый пост с иллюстрациями на фоне приближающегося релиза

Hollow Knight: Silksong, пожалуй, один из самых долгожданных инди-проектов десятилетия, снова дал о себе знать. Новый пост в аккаунте ACMI (Австралийского центра движущихся изображений) показал ранее не публиковавшиеся иллюстрации игры, чем моментально взбудоражил фанатов по всему миру. После месяцев молчания и лишь мимолётных упоминаний — вроде шуточки от Дэдпула на Summer Game Fest — любое движение воспринимается как знак скорого выхода.

Согласно официальной информации, Silksong выйдет в течение ближайших месяцев. И хотя точной даты релиза всё ещё нет, сообщество фанатов крепко уцепилось за одну зацепку: Team Cherry примет участие в выставке Game Worlds в ACMI, которая пройдёт с 18 сентября 2025 года по 8 февраля 2026 года. Именно эта выставка, как предполагается, может стать ориентиром для релиза Silksong. Неофициальная, но логичная гипотеза — Team Cherry готовит игру к этому мероприятию, где будут представлены не только фрагменты геймплея, но и артефакты разработки: концепт-арт, значки, игрушки и даже огромный плюшевый шершень.

Новый пост от ACMI вызвал настоящую бурю эмоций. На опубликованных изображениях — скетчи, цифровые наброски и элементы визуального стиля Silksong. Подобный контент появлялся крайне редко, а потому вызвал всплеск обсуждений в сообществе. Сабреддит игры мгновенно заполнился постами. Некоторые сомневались в подлинности изображений, но они оказались абсолютно настоящими — и это лишь подлило масла в огонь.

Поклонники Hollow Knight, прошедшие через годы ожиданий, фальшивых сливов и молчания от Team Cherry, цепляются за каждый намёк. И хотя игра так и не появилась этим летом, как надеялись многие, внимание к ней заметно оживилось. Теперь, когда до старта Game Worlds осталось чуть больше двух месяцев, энтузиазм фанатов возрождается с новой силой. Если Team Cherry действительно готовит Silksong к этому событию, то шансы на релиз до конца года — как никогда высоки.

Остаётся лишь надеяться, что очередная волна контента — это не просто маркетинговая активность, а реальное предвестие выхода. Потому что если Silksong появится в 2025 году, это станет не только важным событием для инди-сцены, но и долгожданным подарком для преданных поклонников оригинального Hollow Knight.