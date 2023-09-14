Фанаты беспокоятся за ожидаемую Hollow Knight Silksong, после новостей о "налоге на установку" от Unity

Ранее на этой неделе руководство Unity объявило о введении новой платы, согласно которой с некоторых разработчиков будет взиматься плата за установку после определенного порога. Разработчики обрушились с критикой на предложенные компанией изменения, и попытки Unity прояснить ситуацию не слишком помогли успокоить гнев и опасения разработчиков.
К сожалению, новый "налог на установку" Unity вполне может иметь последствия для Hollow Knight Silksong. Поскольку Unity будет взимать плату в размере 0.20 центов за каждую установку после 200 000 установок, а Silksong, несомненно, является ожидаемой игрой, которое быстро может достичь этого порога, что может иметь значительные последствия для доходов очень маленькой инди-студии Team Cherry.
Фанаты Silksong заметили это и теперь беспокоятся за долгожданный сиквел.
Unity отложит Silksong еще на 40 лет, а бедному Джеку Вайну придется кропотливо переносить ее на другой движок в одиночку Серьезно, уровень корпоративной жадности просто нереален, они никак не могут оставить это безнаказанным, верно?
И таких сообщений довольно много. Что действительно забавно в приведенном твите, так это то, что он получил "лайк" от самого Вайна в Twitter. Другие "лайки" программиста в Twitter отправлены разработчиками игр, критикующими Unity за новую политику.
А еще руководство юнити слило свои акции за несколько дней до изменения политики монетизации))
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
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Такое себе конечно
Еще повторюсь - это какой то лютый маразм.
Ибо ладно, продажи в ретейле и цифре в наше время относительно прозрачны. Но так называемый "налог на установку" открывает широкое поле для махинаций в обе стороны.
Кто будет считать количество установок, кто будет их контролировать? Стопудово, что и разрабы и владельцы "юнити" будут пытаться подкрутить счетчик в свою пользу.
Или найдется какой-нибудь куллхацкер, который будет или обнулять счетчик, или накручивать неугодным разрабам миллиарды закачек.
Одно известно точно - после такого кидалова на "юнити" больше не выйдет даже самой голимой индюшатины.
Это же прекрасно и не надо ныть а наоборот поддерживать разрабов движка. Чем раньше себя они закопают тем меньше инди мусора будет
Больше интересно как это скажется на ценниках игрулек))