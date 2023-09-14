Фанаты беспокоятся за ожидаемую Hollow Knight Silksong, после новостей о "налоге на установку" от Unity ©

Ранее на этой неделе руководство Unity объявило о введении новой платы, согласно которой с некоторых разработчиков будет взиматься плата за установку после определенного порога. Разработчики обрушились с критикой на предложенные компанией изменения, и попытки Unity прояснить ситуацию не слишком помогли успокоить гнев и опасения разработчиков.

К сожалению, новый "налог на установку" Unity вполне может иметь последствия для Hollow Knight Silksong. Поскольку Unity будет взимать плату в размере 0.20 центов за каждую установку после 200 000 установок, а Silksong, несомненно, является ожидаемой игрой, которое быстро может достичь этого порога, что может иметь значительные последствия для доходов очень маленькой инди-студии Team Cherry.

Фанаты Silksong заметили это и теперь беспокоятся за долгожданный сиквел.

Unity отложит Silksong еще на 40 лет, а бедному Джеку Вайну придется кропотливо переносить ее на другой движок в одиночку Серьезно, уровень корпоративной жадности просто нереален, они никак не могут оставить это безнаказанным, верно?

И таких сообщений довольно много. Что действительно забавно в приведенном твите, так это то, что он получил "лайк" от самого Вайна в Twitter. Другие "лайки" программиста в Twitter отправлены разработчиками игр, критикующими Unity за новую политику.