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Hollow Knight: Silksong 4-й квартал 2023 г.
7.6 74 оценки

Фанаты беспокоятся за ожидаемую Hollow Knight Silksong, после новостей о "налоге на установку" от Unity

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butcher69
Новости

Ранее на этой неделе руководство Unity объявило о введении новой платы, согласно которой с некоторых разработчиков будет взиматься плата за установку после определенного порога. Разработчики обрушились с критикой на предложенные компанией изменения, и попытки Unity прояснить ситуацию не слишком помогли успокоить гнев и опасения разработчиков.

К сожалению, новый "налог на установку" Unity вполне может иметь последствия для Hollow Knight Silksong. Поскольку Unity будет взимать плату в размере 0.20 центов за каждую установку после 200 000 установок, а Silksong, несомненно, является ожидаемой игрой, которое быстро может достичь этого порога, что может иметь значительные последствия для доходов очень маленькой инди-студии Team Cherry.

Фанаты Silksong заметили это и теперь беспокоятся за долгожданный сиквел.

Unity отложит Silksong еще на 40 лет, а бедному Джеку Вайну придется кропотливо переносить ее на другой движок в одиночку Серьезно, уровень корпоративной жадности просто нереален, они никак не могут оставить это безнаказанным, верно?

И таких сообщений довольно много. Что действительно забавно в приведенном твите, так это то, что он получил "лайк" от самого Вайна в Twitter. Другие "лайки" программиста в Twitter отправлены разработчиками игр, критикующими Unity за новую политику.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Horrifing

А еще руководство юнити слило свои акции за несколько дней до изменения политики монетизации))

3
ImpishWill

Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.

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0
Mad_cloud

Такое себе конечно

1
Victor Dukoff

Еще повторюсь - это какой то лютый маразм.

Ибо ладно, продажи в ретейле и цифре в наше время относительно прозрачны. Но так называемый "налог на установку" открывает широкое поле для махинаций в обе стороны.

Кто будет считать количество установок, кто будет их контролировать? Стопудово, что и разрабы и владельцы "юнити" будут пытаться подкрутить счетчик в свою пользу.

Или найдется какой-нибудь куллхацкер, который будет или обнулять счетчик, или накручивать неугодным разрабам миллиарды закачек.

Одно известно точно - после такого кидалова на "юнити" больше не выйдет даже самой голимой индюшатины.

1
Extor Menoger

Это же прекрасно и не надо ныть а наоборот поддерживать разрабов движка. Чем раньше себя они закопают тем меньше инди мусора будет

2
Mitay_Swift

Больше интересно как это скажется на ценниках игрулек))

0