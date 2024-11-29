Фанаты Hollow Knight: Silksong вновь шутят по поводу появления игры на предстоящей церемонии The Game Awards 2024

С приближением церемонии The Game Awards 2024, фанаты Hollow Knight: Silksong снова активизировались, обсуждая, появится ли игра на мероприятии. С момента её анонса в 2019 году и последующих многолетних ожиданий, поклонники уже шутят, что для них было бы достаточно даже небольшого знака существования игры. Разговоры о том, что Silksong будет присутствовать, стала почти игрой сама по себе.

На форуме Resetera проходит опрос с вопросом: «Появится ли Hollow Knight: Silksong на церемонии 12 декабря?». Варианты ответов варьируются от серьезного «Да» до мемных «Нет (клоунский макияж)» и «Silksong не существует», что отражает годами накопившееся разочарование фанатов.

Hollow Knight: Silksong была анонсирована как продолжение культовой игры Hollow Knight, но с тех пор всё больше становилась объектом мемов и шуток. За годы ожидания анонсы и появления игры на различных мероприятиях были редкими и часто не приводили к реальному релизу. Например, в 2022 году её показали на Xbox, что всколыхнуло надежды на релиз до июня 2023 года, но этого так и не случилось. Теперь каждый анонс и мероприятие порождают одни и те же вопросы: «Будет ли показана Silksong?»