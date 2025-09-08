Фанаты в восторге: дневник Хорнет в Hollow Knight: Silksong раскрыл ее бурную личную жизнь

Фанаты Hollow Knight активно обсуждают новую информацию о Хорнет, главной героине Hollow Knight: Silksong. В отличие от молчаливого Рыцаря из оригинальной игры, Хорнет в Silksong оказывается куда более открытой и даже ведет дневник, в котором делится своими мыслями о встреченных персонажах. Одна из записей в дневнике Хорнет, обнаруженная после встречи с Великим Раковинным Жуком, вызвала настоящий ажиотаж в сообществе.



Как заметил один из игроков на сабреддите Silksong, Хорнет пишет, что Великие Раковинные Жуки редко покидают своих партнеров после выбора спутника. В этой же записи Хорнет неожиданно раскрывает, что у нее самой было несколько партнеров в прошлом. Однако, по ее словам, ни один из ее бывших возлюбленных не смог сравниться с ней по продолжительности жизни, намекая на их возможную смерть или разрыв отношений.

Обрести пару - базовый инстинкт, приносящий некоторым великую радость. Я тоже когда-то искала подобного союза, но ни один из моих партнеров не смог сравниться со мной в долголетии.

Это краткое упоминание раскрыло сразу несколько деталей о, пожалуй, самом загадочном персонаже вселенной Hollow Knight. Во-первых, стало ясно, что у Хорнет была активная личная жизнь и несколько романтических партнеров. Это контрастирует с её образом молчаливого и сурового воина, знакомым по первой игре. Во-вторых, запись намекает на ее истинный возраст и происхождение. Тот факт, что она пережила всех своих спутников, говорит о ее невероятно долгом жизненном цикле, что выделяет ее даже среди других высших существ Халлоунеста.

Реакция комьюнити была мгновенной и бурной. Соцсети и тематические форумы взорвались мемами, горячими спорами и теориями. Кто эти загадочные партнеры? Как это изменит восприятие персонажа? Всего пара строк в дневнике смогла рассказать о персонаже больше, чем многие многочасовые катсцены в других играх, и подарила фанатам обильную пищу для ума.