Геймплейный тизер Hollow Knight: Silksong показал новых боссов и способности Хорнет

Многострадальная Hollow Knight: Silksong вновь напомнила о себе — на Gamescom Opening Night Live Team Cherry показала короткий, но насыщенный геймплейный ролик. Несмотря на слова Джейсона Шрайера о том, что даты релиза пока ждать не стоит, проект всё же открыл шоу и порадовал фанатов долгожданными кадрами.
В трейлере демонстрируются новые способности Хорнет, включая атаку с зажжённой иглой, которая поджигает врагов. Кроме того, зрителям представили сражение с необычной парой боссов: они синхронизируют удары так, что их битва напоминает опасный танец.
Хорошая новость — больше геймплея ждать недолго. Silksong будет доступна для посетителей выставки на стендах Xbox и Nintendo. А уже 21 августа Team Cherry обещает новый трейлер, который, возможно, наконец раскроет дату выхода.
Игра выйдет на всех актуальных платформах — Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC, а также на Nintendo Switch и будущей Switch 2.
Ля, столько шума вокруг игры, но я не знаю лично ни одного реального человека, который бы играл в первую часть. Хоть я и обитаю в кругу ГЕЙмеров
Одни из лучших платформеров с кучей интересных механик, шикарными боссами и тонной различных испытаний, секретов и аренами, если тебе этот жанр не нравится это уже другой вопрос.
Друг, ты точно внимательно прочитал сообщение на которое отвечаешь?
Что там у тебя внимательно читать, я тебе объяснил почему столько шума во круг второй части, ещё раз потому что первая была шедевром в своём жанре и все кто любит данный жанр естественно ждут вторую, то что ты там чего то не знаешь это твои проблемы.
Это что по сути первый ролик (точнее даже тизер) за 5 лет.
Действительно наконец то хорошие новости.
Ну, пока вроде всё отлично.
ОНО ЖИВОЕ! XD
почему её пилят уже 5 лет и тизерят как какой-то ААА супер-пупер экшн?