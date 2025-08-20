Геймплейный тизер Hollow Knight: Silksong показал новых боссов и способности Хорнет

Многострадальная Hollow Knight: Silksong вновь напомнила о себе — на Gamescom Opening Night Live Team Cherry показала короткий, но насыщенный геймплейный ролик. Несмотря на слова Джейсона Шрайера о том, что даты релиза пока ждать не стоит, проект всё же открыл шоу и порадовал фанатов долгожданными кадрами.

В трейлере демонстрируются новые способности Хорнет, включая атаку с зажжённой иглой, которая поджигает врагов. Кроме того, зрителям представили сражение с необычной парой боссов: они синхронизируют удары так, что их битва напоминает опасный танец.

Хорошая новость — больше геймплея ждать недолго. Silksong будет доступна для посетителей выставки на стендах Xbox и Nintendo. А уже 21 августа Team Cherry обещает новый трейлер, который, возможно, наконец раскроет дату выхода.

Игра выйдет на всех актуальных платформах — Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC, а также на Nintendo Switch и будущей Switch 2.