Hollow Knight: Silksong 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8 140 оценок

Геймплейный тизер Hollow Knight: Silksong показал новых боссов и способности Хорнет

butcher69 butcher69

Многострадальная Hollow Knight: Silksong вновь напомнила о себе — на Gamescom Opening Night Live Team Cherry показала короткий, но насыщенный геймплейный ролик. Несмотря на слова Джейсона Шрайера о том, что даты релиза пока ждать не стоит, проект всё же открыл шоу и порадовал фанатов долгожданными кадрами.

В трейлере демонстрируются новые способности Хорнет, включая атаку с зажжённой иглой, которая поджигает врагов. Кроме того, зрителям представили сражение с необычной парой боссов: они синхронизируют удары так, что их битва напоминает опасный танец.

Хорошая новость — больше геймплея ждать недолго. Silksong будет доступна для посетителей выставки на стендах Xbox и Nintendo. А уже 21 августа Team Cherry обещает новый трейлер, который, возможно, наконец раскроет дату выхода.

Игра выйдет на всех актуальных платформах — Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC, а также на Nintendo Switch и будущей Switch 2.

Aleksey Aleshka

Ля, столько шума вокруг игры, но я не знаю лично ни одного реального человека, который бы играл в первую часть. Хоть я и обитаю в кругу ГЕЙмеров

saa0891
но я не знаю лично ни одного реального человека, который бы играл в первую часть. Хоть я и обитаю в кругу ГЕЙмеров

Одни из лучших платформеров с кучей интересных механик, шикарными боссами и тонной различных испытаний, секретов и аренами, если тебе этот жанр не нравится это уже другой вопрос.

Aleksey Aleshka saa0891

Друг, ты точно внимательно прочитал сообщение на которое отвечаешь?

saa0891 Aleksey Aleshka

Что там у тебя внимательно читать, я тебе объяснил почему столько шума во круг второй части, ещё раз потому что первая была шедевром в своём жанре и все кто любит данный жанр естественно ждут вторую, то что ты там чего то не знаешь это твои проблемы.

saa0891

Это что по сути первый ролик (точнее даже тизер) за 5 лет.

Хорошая новость — больше геймплея ждать недолго. Silksong будет доступна для посетителей выставки на стендах Xbox и Nintendo. А уже 21 августа Team Cherry обещает новый трейлер, который, возможно, наконец раскроет дату выхода.

Действительно наконец то хорошие новости.

Кей Овальд

Ну, пока вроде всё отлично.

Dark Corsair

ОНО ЖИВОЕ! XD

MNM 777
нитгитлистер

почему её пилят уже 5 лет и тизерят как какой-то ААА супер-пупер экшн?