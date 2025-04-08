Глав отдела маркетинга Hollow Knight: Silksong заверил фанатов в выходе игры на первой Nintendo Switch

После долгих лет ожидания и задержек, Hollow Knight: Silksong от Team Cherry наконец-то получила год выхода. Игра, анонсированная еще в 2019 году, продолжает привлекать внимание, несмотря на скромные обновления. В последние недели геймплей был кратко представлен в рамках Nintendo Switch 2 Direct, но подробностей оставалось мало.

Мэттью Гриффин, руководитель отдела маркетинга Silksong, в своем твите подтвердил, что игра будет доступна на Nintendo Switch и новейшей консоли Nintendo Switch 2. Также он перепостил сообщение от Nintendo of Europe о выходе игры в 2025 году.

Кроме Nintendo Switch, Hollow Knight: Silksong выйдет на PS5, PS4, Xbox One, PC и Xbox Series X/S, а также будет доступна в Game Pass с самого начала. Главная героиня, Хорнет, отправится в новое королевство, сталкиваясь с более чем 150 новыми врагами и уникальными боевыми механиками. В игре появится новый режим Silk Soul для дополнительного вызова.