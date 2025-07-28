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Hollow Knight: Silksong 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8 137 оценок

Hollow Knight: Silksong и ещё 20 игр - Xbox устроит масштабное шоу на Gamescom 2025

butcher69 butcher69

Microsoft подтвердила своё участие в выставке Gamescom 2025, которая пройдёт с 20 по 24 августа в Кёльне. На стенде Xbox будет представлено более 20 игр, и главной звездой, без сомнения, станет Hollow Knight: Silksong — посетители смогут поиграть в долгожданную метроидванию впервые.

Кроме неё, на выставке можно будет опробовать Borderlands 4, Onimusha: Way of The Sword, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Indiana Jones and the Great Circle, The Outer Worlds 2, Call of Duty: Black Ops 7, Final Fantasy XVI и другие хиты.

Также будут представлены новые портативные устройства ROG Xbox Ally и Xbox Ally X, доступные прямо на площадке. Microsoft планирует провести прямые эфиры 20 и 21 августа, а также традиционный FanFest для поклонников Xbox.

Для фанатов будет множество поводов для радости: от новых IP до продолжений культовых серий. Silksong всё ближе — и Gamescom 2025 может стать её звёздным моментом.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Джоэл Миллер
Xbox устроит масштабное шоу на Gamescom 2025

А потом всех уволит😁

5
Retro_Gamer

Знаешь, в современном мире даже успешная игра не гарантирует разработчикам сохранения рабочих мест.

И это касается не только Xbox.

Если ты думаешь, что Playstation не распустит команды, если они принесут ей недостаточно денег - то сильно ошибаешься.

Velikiy Guru Retro_Gamer

Сони ещё и на популярные франшизы(продолжения кот все ждут) может просто забить болт, ТК ей лучше просрать бабло на мультиплеерное что-то, что может и не выйти.

Retro_Gamer Velikiy Guru

У Sony, по сути, нет опыта в разработке игр-сервисов, здесь преимущество у американцев, как бы они ни пытались заставить студии создать свою дойную корову.

У Microsoft есть Call of Duty, Sea of Thieves, Overwatch 2, Warcraft, Fallout 76, Diablo 4, Elder Scrolls Online и Forza Horizon 5.

Многие смеются над Филом, но именно он дал Microsoft в интеллектуальную собственность столько франшиз, которые регулярно приносят огромную прибыль.

У Sony только Helldivers 2, которую чуть не погубила политика Playstation и Destiny 2, будущее которой под вопросом, учитывая недовольство руководства её показателями.

eriksvs

Я надеюсь на лучшее

3
PVV DIT

Жирно по играм будет на данной выставке, что очень даже неплохо

2
K0t Felix

Потираю руки

2
Gorthlaur

фф 16? она давно же вышла

Viking90

Sony даже на выставки не надо ездить, чтобы положить майков на лопатки. Я не сони бой, просто объективная оценка 🙂