Hollow Knight: Silksong и ещё 20 игр - Xbox устроит масштабное шоу на Gamescom 2025

Microsoft подтвердила своё участие в выставке Gamescom 2025, которая пройдёт с 20 по 24 августа в Кёльне. На стенде Xbox будет представлено более 20 игр, и главной звездой, без сомнения, станет Hollow Knight: Silksong — посетители смогут поиграть в долгожданную метроидванию впервые.
Кроме неё, на выставке можно будет опробовать Borderlands 4, Onimusha: Way of The Sword, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Indiana Jones and the Great Circle, The Outer Worlds 2, Call of Duty: Black Ops 7, Final Fantasy XVI и другие хиты.
Также будут представлены новые портативные устройства ROG Xbox Ally и Xbox Ally X, доступные прямо на площадке. Microsoft планирует провести прямые эфиры 20 и 21 августа, а также традиционный FanFest для поклонников Xbox.
Для фанатов будет множество поводов для радости: от новых IP до продолжений культовых серий. Silksong всё ближе — и Gamescom 2025 может стать её звёздным моментом.
А потом всех уволит😁
Знаешь, в современном мире даже успешная игра не гарантирует разработчикам сохранения рабочих мест.
И это касается не только Xbox.
Если ты думаешь, что Playstation не распустит команды, если они принесут ей недостаточно денег - то сильно ошибаешься.
Сони ещё и на популярные франшизы(продолжения кот все ждут) может просто забить болт, ТК ей лучше просрать бабло на мультиплеерное что-то, что может и не выйти.
У Sony, по сути, нет опыта в разработке игр-сервисов, здесь преимущество у американцев, как бы они ни пытались заставить студии создать свою дойную корову.
У Microsoft есть Call of Duty, Sea of Thieves, Overwatch 2, Warcraft, Fallout 76, Diablo 4, Elder Scrolls Online и Forza Horizon 5.
Многие смеются над Филом, но именно он дал Microsoft в интеллектуальную собственность столько франшиз, которые регулярно приносят огромную прибыль.
У Sony только Helldivers 2, которую чуть не погубила политика Playstation и Destiny 2, будущее которой под вопросом, учитывая недовольство руководства её показателями.
Я надеюсь на лучшее
Жирно по играм будет на данной выставке, что очень даже неплохо
Потираю руки
фф 16? она давно же вышла
Sony даже на выставки не надо ездить, чтобы положить майков на лопатки. Я не сони бой, просто объективная оценка 🙂