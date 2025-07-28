Hollow Knight: Silksong и ещё 20 игр - Xbox устроит масштабное шоу на Gamescom 2025

Microsoft подтвердила своё участие в выставке Gamescom 2025, которая пройдёт с 20 по 24 августа в Кёльне. На стенде Xbox будет представлено более 20 игр, и главной звездой, без сомнения, станет Hollow Knight: Silksong — посетители смогут поиграть в долгожданную метроидванию впервые.

Кроме неё, на выставке можно будет опробовать Borderlands 4, Onimusha: Way of The Sword, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Indiana Jones and the Great Circle, The Outer Worlds 2, Call of Duty: Black Ops 7, Final Fantasy XVI и другие хиты.

Также будут представлены новые портативные устройства ROG Xbox Ally и Xbox Ally X, доступные прямо на площадке. Microsoft планирует провести прямые эфиры 20 и 21 августа, а также традиционный FanFest для поклонников Xbox.

Для фанатов будет множество поводов для радости: от новых IP до продолжений культовых серий. Silksong всё ближе — и Gamescom 2025 может стать её звёздным моментом.