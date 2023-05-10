Hollow Knight: Silksong 4-й квартал 2023 г.
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Hollow Knight: Silksong отложена на вторую половину 2023 года

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Gruz_
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Team Cherry отложила выход игры Hollow Knight: Silkskong после запланированной ранее "первой половины 2023 года", сообщила компания-разработчик.

"Мы планировали выпустить Hollow Knight: Silkskong в первой половине 2023 года, но разработка все еще продолжается", - сообщил представитель Team Cherry по маркетингу и издательству Мэтью Гриффин в твиттере. "Мы в восторге от того, как развивается игра, она стала довольно масштабной, поэтому мы хотим потратить время на то, чтобы сделать ее как можно лучше. Ждите от нас больше подробностей, как только мы приблизимся к релизу".

Hollow Knight: Silksong будет доступен на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и PC посредством Steam, GOG и Humble Store.

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