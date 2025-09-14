Hollow Knight: Silksong по-прежнему остаётся самой продаваемой игрой для Nintendo Switch в eShop

Hollow Knight: Silksong по-прежнему остаётся самой продаваемой игрой для Nintendo Switch: долгожданная игра от Team Cherry не собирается сдавать лидирующие позиции в чартах Nintendo eShop.
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Tiny Bookshop
- Laying Pokémon: Arceus
- Story of Seasons: Grand Bazaar
За ней идут два блокбастера, такие как оригинальная Hollow Knight и Super Mario Party Jamboree, которые продолжают выпускаться впечатляющими тиражами в цифровом формате. Super Smash Bros. Ultimate и Mario Kart 8 Deluxe замыкают пятёрку лучших.
Переходя к рейтингу игр, доступных только в цифровом формате, Silksong подтверждает своё доминирование, а вместе с ней и первая часть серии, которая занимает второе место, а пьедестал почёта в данном случае замыкает Tiny Bookshop.
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Tiny Bookshop
- Stardew Valley
- Everybody's Golf Hot Shots
- Deltarune
- Hello Kitty Island Adventure
- Strange Antiquities
- Disney Dreamlight Valley
- Shinobi: Art of Vengeance
Ну я в стиме тоже купил, 700 руб (я уже даже забыл что такие цены бывают) без всяких костылей продолжение отличного платфомера с кучей локаций, тонной интересных секретов, классными боссами и т.д.
А есть данные, сколько сычей пали смерью храбрых от Хорнет?)