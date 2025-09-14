ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.4 622 оценки

Hollow Knight: Silksong по-прежнему остаётся самой продаваемой игрой для Nintendo Switch в eShop

monk70 monk70

Hollow Knight: Silksong по-прежнему остаётся самой продаваемой игрой для Nintendo Switch: долгожданная игра от Team Cherry не собирается сдавать лидирующие позиции в чартах Nintendo eShop.

  1. Hollow Knight: Silksong
  2. Hollow Knight
  3. Super Mario Party Jamboree
  4. Super Smash Bros. Ultimate
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Minecraft
  7. Animal Crossing: New Horizons
  8. Tiny Bookshop
  9. Laying Pokémon: Arceus
  10. Story of Seasons: Grand Bazaar

За ней идут два блокбастера, такие как оригинальная Hollow Knight и Super Mario Party Jamboree, которые продолжают выпускаться впечатляющими тиражами в цифровом формате. Super Smash Bros. Ultimate и Mario Kart 8 Deluxe замыкают пятёрку лучших.

Переходя к рейтингу игр, доступных только в цифровом формате, Silksong подтверждает своё доминирование, а вместе с ней и первая часть серии, которая занимает второе место, а пьедестал почёта в данном случае замыкает Tiny Bookshop.

  1. Hollow Knight: Silksong
  2. Hollow Knight
  3. Tiny Bookshop
  4. Stardew Valley
  5. Everybody's Golf Hot Shots
  6. Deltarune
  7. Hello Kitty Island Adventure
  8. Strange Antiquities
  9. Disney Dreamlight Valley
  10. Shinobi: Art of Vengeance
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Barred

Агуша гейминг для такой же платформы

6
Геральт Батькович

Ты такой агуша гейминг то не осилишь, дядя

1
saa0891

Ну я в стиме тоже купил, 700 руб (я уже даже забыл что такие цены бывают) без всяких костылей продолжение отличного платфомера с кучей локаций, тонной интересных секретов, классными боссами и т.д.

5
DezkQ

А есть данные, сколько сычей пали смерью храбрых от Хорнет?)

2