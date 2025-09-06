ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.3 297 оценок

Hollow Knight: Silksong получает высокие оценки от игроков не только на ПК, но и на консолях

monk70 monk70

После долгих лет ожидания Hollow Knight: Silksong наконец-то вышла, и её запуск уже оставил след в игровой индустрии. Вышедший 4 сентября 2025 года, долгожданный сиквел от Team Cherry собрал восторженные отзывы и побил рекорды в Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo. Релиз оказался настолько ожидаемым, что временно нарушил работу нескольких магазинов: Steam, PlayStation Network, Xbox Store и даже Nintendo eShop столкнулись с кратковременными перебоями из-за огромного спроса.

Игра получила восторженный приём на всех основных платформах. В PlayStation Store Silksong имеет впечатляющий рейтинг 4,94 на основе более чем 8400 отзывов, в то время как игроки Xbox дали ей в среднем 4,5 звезды на основе почти 800 оценок. В Steam игра быстро собрала более 68 тыс отзывов на разных языках, включая русскоязычные, получившие оценку «очень положительные».

Большинство положительных отзывов подчёркивают великолепную графику, продуманный дизайн уровней и отточенную презентацию. Многие рецензенты отметили, что Хорнет, новый главный герой, — «просто мечта», в то время как другие хвалили захватывающий мир и улучшенный саундтрек. Озвучка Хорнет также была отмечена как значимое улучшение, усиливающее повествование. Для многих восторг связан не только с самой игрой, но и с облегчением от того, что долгое ожидание наконец-то закончилось.

Wolfenstein

чем больше трешак кала тем больше оценки и онлайн

spaMER_ID

Ты то чего так переживаешь за этот "трешак кала"?

CRAZY rock GAME spaMER_ID

Может у него комп не потянул эту игру, поэтому и расстроился

kotasha CRAZY rock GAME

Так эта игра по сути почти на всём идёт там 2д игра.

borsic

Из каждого утюга.

bohdan2015

2D игра за 10$ поставила на колени игровой мир с АА, ААА, АААА:D, ААААА:XD нахайпленными и раздутыми ценниками игр. Шел 2025 год..

Tauch

Очередное доказательство того, что в играх графика и бюджет разработки не главное. А еще это доказывает абсолютное влияние маркетинга над массами

A118 Tauch

При условии, что у игры не было никакого маркетингового продвижения. Как и у первой игры, к слову

Jensen

Она насекомое, почему у нее звуки во время действий человеческие.

AT_Sagor

Потому что люди — жалкие букашки.

