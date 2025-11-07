ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.6 1 131 оценка

Hollow Knight: Silksong получила дополнительные графические настройки и изменения баланса

Gruz_ Gruz_

Team Cherry продолжает балансировать, исправлять и добавлять новые опции в Hollow Knight: Silksong. Вместе с выходом нового патча в настройках графики появилась новая опция — зернистый эффект, подобный старой пленке, и одновременно был добавлен низкий уровень дизеринга к текущему стандарту.

В балансе изменения выглядят следующим образом:

  • уменьшено время связывания на знаке Шамана , а также на экипированном инструменте Multibinder;
  • теперь Multibinder сбрасывает личинок с панциря после первого связывания, а на второе восстанавливает 2 маски;
  • инструмент Wreath of Purity, защищающий от личинок на болотах, получил увеличенную прочность;
  • босс Gurr the Outcast: его ловушки стали менее статичными и вращаются быстрее.

Помимо этого, игра получила целый ряд исправлений ошибок, о которых можно прочитать на странице сообщества в Steam.

