Hollow Knight: Silksong получила дополнительные графические настройки и изменения баланса

Team Cherry продолжает балансировать, исправлять и добавлять новые опции в Hollow Knight: Silksong. Вместе с выходом нового патча в настройках графики появилась новая опция — зернистый эффект, подобный старой пленке, и одновременно был добавлен низкий уровень дизеринга к текущему стандарту.

В балансе изменения выглядят следующим образом:

уменьшено время связывания на знаке Шамана , а также на экипированном инструменте Multibinder;

теперь Multibinder сбрасывает личинок с панциря после первого связывания, а на второе восстанавливает 2 маски;

инструмент Wreath of Purity, защищающий от личинок на болотах, получил увеличенную прочность;

босс Gurr the Outcast: его ловушки стали менее статичными и вращаются быстрее.

Помимо этого, игра получила целый ряд исправлений ошибок, о которых можно прочитать на странице сообщества в Steam.