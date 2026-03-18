Hollow Knight: Silksong получила обновление перед релизом дополнения Sea of Sorrow

Для ПК-версии экшен-адвенчуры Hollow Knight: Silksong вышел патч №5 (версия 1.0.29926), который в ближайшее время также станет доступен и владельцам консолей. Разработчики из Team Cherry отмечают, что данный патч является ключевым этапом технической подготовки игры перед релизом дополнения Sea of Sorrow.

Обновление принесло значительные улучшения в локализацию и техническую часть:

Исправление багов: устранены ошибки, из-за которых Хорнет или враги выпадали за пределы карты. Исправлены баги способностей и взаимодействия с инструментами.

Геймплей и баланс: скорректирован урон боссов, улучшено поведение противников и механика быстрых перемещений.

Оптимизация: проведены общие технические улучшения для стабильной работы игры.

Патч уже доступен в Steam и, по сути, закладывает фундамент для масштабного расширения Sea of Sorrow.