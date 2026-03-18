Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Hollow Knight: Silksong получила обновление перед релизом дополнения Sea of Sorrow

Gruz_ Gruz_

Для ПК-версии экшен-адвенчуры Hollow Knight: Silksong вышел патч №5 (версия 1.0.29926), который в ближайшее время также станет доступен и владельцам консолей. Разработчики из Team Cherry отмечают, что данный патч является ключевым этапом технической подготовки игры перед релизом дополнения Sea of Sorrow.

Обновление принесло значительные улучшения в локализацию и техническую часть:

  • Локализация: добавлен традиционный китайский язык (создан совместно с фанатами для точности лора). Полностью пересмотрена немецкая локализация: улучшена четкость текста и соответствие тону оригинала, включая исправление имен собственных.
  • Исправление багов: устранены ошибки, из-за которых Хорнет или враги выпадали за пределы карты. Исправлены баги способностей и взаимодействия с инструментами.
  • Геймплей и баланс: скорректирован урон боссов, улучшено поведение противников и механика быстрых перемещений.
  • Оптимизация: проведены общие технические улучшения для стабильной работы игры.

Патч уже доступен в Steam и, по сути, закладывает фундамент для масштабного расширения Sea of Sorrow.

Barred

Кто-то в это поделие еще играет? Я думал, все забыли давно.

нитгитлистер

а тоесть я не зря отложил прохождение? отлично подожду допку))

FairUlu

Анонсируйте 3-ю часть. Пока раскочегаритесь, еще лет 10 пройдёт.

saa0891
Геймплей и баланс: скорректирован урон боссов, улучшено поведение противников и механика быстрых перемещений.

А они урон гвоздю от апгрейдов добавили или он все такой же мизерный.