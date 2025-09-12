Hollow Knight: Silksong получила первый патч с небольшим нерфом боссов

Team Cherry выпустила первый патч для Hollow Knight: Silksong раньше запланированного срока — 11 сентября вместо 17-го. Обновление принесло не только исправления ошибок, но и небольшие изменения в балансе игры.
Разработчики слегка снизили сложность первых двух боссов — Мурвинга и Сестры Сплинтер, а также уменьшили урон, наносимый мобами Sandcarvers. Эти корректировки сделаны, чтобы новый игроки могли легче освоиться на старте приключения.
Кроме того, патч коснулся экономики игры: цены на услуги станций и скамеек в середине игры были снижены, а награды за доставки увеличены. Team Cherry подчеркнула, что изменения «небольшие», но должны сделать игровой процесс более сбалансированным и приятным.
Полный список исправлений, включая багфиксы и прочие правки, доступен на странице Hollow Knight: Silksong в сообществе Steam. Патч стал первым шагом разработчиков к постепенному улучшению игры после её выхода, и фанаты уже обсуждают, как изменения повлияют на стартовые сражения.
Это обновление демонстрирует, что Team Cherry активно реагирует на отзывы игроков, делая Silksong более доступным и удобным, не теряя при этом характерной сложности и атмосферы игры.
Самые важные боссы, один не сложный, а второй скипается)
А пофиксить конченую муху в капели зверя не хотите?
Пфф, там эта муха потом вернется, с большим хп, призывом летающих стрелков и бой будет в лаве с разрушением пола.
Эх, а вот если бы этот патч делал Томонобу Итагаки...