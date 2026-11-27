Team Cherry объявила дату выхода Sea of Sorrow — первого крупного бесплатного дополнения для Hollow Knight: Silksong. Расширение станет доступно 11 декабря и отправит Шершня исследовать новые территории Фарлума, расположенные над поверхностью и под водами заброшенного океана.

По словам разработчиков, игроков ждут острова, форты и обширные пещеры, скрытые под волнами. Создатели обещают множество необычных персонажей, опасные приключения и эпические сражения с боссами. Музыкальное сопровождение вновь написал Кристофер Ларкин, известный по работе над оригинальной игрой и Silksong.

В Team Cherry отметили, что потратили целый год на создание дополнения и постарались наполнить его всем, за что поклонники полюбили серию. Sea of Sorrow будет доступно бесплатно всем владельцам Hollow Knight: Silksong.

Сама игра уже вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Кроме того, она доступна подписчикам Game Pass.