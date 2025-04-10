Hollow Knight: Silksong появится на Xbox Showcase 2025, утверждает надежный источник утечек

Недавно Microsoft официально анонсировала Xbox Games Showcase, которое состоится 8 июня. После прошлогоднего масштабного шоу от Xbox фанаты снова с нетерпением ждут шоу этого года.

Хотя такие игры, как The Outer Worlds 2, уже были подтверждены для участия в презентации, надежный источник утечек предположил, что Hollow Knight: Silksong также появится на Xbox Games Showcase 2025.

Ранее сегодня один из самых надежных источников утечек в индустрии, extas1s, выпустил новое видео на YouTube об играх, которые, как он слышал, появятся на Xbox Games Showcase 2025.

Он утверждает, что его источники сообщили ему, что Hollow Knight: Silksong появится на шоу.

На сегодняшний день, 10 апреля, в то время, когда я записываю это видео, мне сообщили, что Hollow Knight: Silksong готовится к Xbox Game Showcase.

Не только Hollow Knight: Silksong, но и такие игры, как Gears Collection, Persona 4 Remake, Ninja Gaiden 4 и Minecraft Dungeons 2, вероятно, появятся на выставке.

Хотя в прошлом инсайдер доказал свою надежность, лучше воспринимать эту новость с долей скепсиса, поскольку Xbox официально ничего не подтвердила.