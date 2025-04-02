Hollow Knight: Silksong снова возглавил список желаемого в Steam после выхода inZOI

После выхода inZOI трон самой желаемой игры в Steam временно сменил владельца, однако теперь Hollow Knight: Silksong вновь вернулось на первое место. Игра обошла такие хиты, как Deadlock от Valve и Elden Ring: Nightreign, занявшие второе и третье места соответственно.

Согласно данным SteamDB, у Silksong также наибольшее число подписчиков — более 324 тысяч пользователей продолжают следить за проектом. Но действительно ли это показатель нескончаемого ажиотажа или просто следствие того, что игра слишком долго ждет своего часа?

Страница Hollow Knight: Silksong появилась в Steam еще в 2019 году, когда казалось, что релиз не за горами. Сейчас уже 2025 год, прошло шесть лет, но новостей о точной дате выхода так и не появилось.

В 2021 году Silksong находилась лишь на шестой строчке списка желаемого, уступая таким играм, как New World и Dying Light 2. Однако теперь, спустя годы, она снова на вершине. Означает ли это, что игроки по-прежнему верят в скорый релиз? Или это просто эффект накопления, когда проект остается в вишлистах автоматически, вне зависимости от актуальности ожиданий?

Остается только надеяться, что студия Team Cherry наконец-то представит долгожданные новости и освободит фанатов от затянувшегося ожидания. А пока Hollow Knight: Silksong продолжает держать трон, возможно, просто подогревая место для следующего громкого релиза.