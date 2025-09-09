Hollow Knight: Silksong стала еще и настоящим музыкальным хитом благодаря стараниям композитора

После долгожданного релиза Hollow Knight: Silksong игра не только завоевала сердца поклонников мрачных метроидваний, но и неожиданно превратилась в музыкальный феномен. Композитор Тии Лопес, известный по работе над Sonic Mania и Shredder’s Revenge, выпустил ремиксы на мелодии персонажей Шермы и Шакры, превратив их темы в динамичные клубные хиты. Теперь Silksong может даже посоревноваться с Clair Obscur: Expedition 33 в области саундтрека.

В оригинале Шерма в игре исполняет наивные напевы, сопровождая их странными ударами по металлическим гвоздям, но Лопес сумел создать из этого полноценный трек, напоминающий европейскую танцевальную поп-культуру конца 90-х и начала 2000-х. Похожая судьба постигла и композицию Шакры, которая, по мнению многих слушателей, звучит как забытый хит Vengaboys. Интересно, что поклонники уже шутят: если бы у королевства Фарлум был собственный «Топ-40» музыкальных чартов, песня Шакры наверняка возглавила бы его.

Релиз Hollow Knight: Silksong можно считать более чем успешным. Всего за первый уикенд после выхода проект собрал 587 тысяч игроков только в Steam, продемонстрировав впечатляющий старт. Уникальная атмосфера, тонко проработанный визуальный стиль и необычное музыкальное сопровождение стали ключевыми факторами, обеспечившими игре столь стремительный успех.

