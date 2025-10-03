ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.5 927 оценок

Hollow Knight: Silksong стала одной из самых скачиваемых игр в PlayStation Store за сентябрь

monk70 monk70

Sony представила ежемесячный обзор самых популярных загрузок в PlayStation Store. Сегодня компания опубликовала соответствующие чарты за сентябрь 2025 года.

Среди самых громких новинок прошлого месяца — Borderlands 4 и Hollow Knight: Silksong, вызвавшие ажиотаж на старте продаж, который даже временно парализовал PlayStation Store. Однако ни один из этих хитов не смог возглавить чарты загрузок ни в Европе, ни в Северной Америке.

В то время как NBA 2K26 стала самой успешной игрой для PS5 в сентябре 2025 года в США и Канаде, EA Sports FC 26 заняла первое место в Европе.

В Европе за ней последовала Hollow Knight: Silksong, которую скачивали чаще, чем Borderlands 4. Замыкают пятёрку лучших на PS5 NBA 2K26 и Dying Light: The Beast, также вышедшая в сентябре.

Футбольная игра от EA, как и ожидалось, также возглавила чарты PS4 в прошлом месяце. В то же время, анализ европейских чартов PS4 показывает, что Hollow Knight: Voidheart Edition выиграла от ожидания сиквела, заняв третье место в чартах загрузок в сентябре 2025 года.

Анализ чартов PSVR2 и Free2Play не выявил никаких серьёзных сюрпризов. Alien: Rogue Incursion VR стала самой успешной игрой для PSVR2 в европейских сентябрьских чартах. На рынке бесплатных игр, напротив, доминировали Delta Force и Roblox.

Ниже представлены европейские графики загрузок за сентябрь 2025 года.

Спойлер

PS5:

  1. EA Sports FC 26
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Borderlands 4
  4. NBA 2K26
  5. Dying Light: The Beast
  6. Grand Theft Auto 5
  7. Forza Horizon 5
  8. Minecraft
  9. Ready of Not
  10. Silent Hill f
  11. No Man’s Sky
  12. Assassin’s Creed Shadows
  13. Hogwarts Legacy
  14. NHL 26
  15. Mafia: The Old Country
  16. UFC 5
  17. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
  18. Hell is Us
  19. Dragon Ball Z: Kakarot
  20. It Takes Two

PS4:

  1. EA Sports FC 26
  2. Red Dead Redemption 2
  3. Hollow Knight: Voidheart Edition
  4. Batman: Arkham Knight
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Grand Theft Auto 5
  7. Assassin’s Creed Origins
  8. The Forest
  9. A Way Out
  10. Assassin’s Creed Odyssey
  11. Mafia Trilogy
  12. Need for Speed Heat
  13. Minecraft
  14. Kingdom Come: Deliverance
  15. Unravel Two
  16. Mortal Kombat X
  17. Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition
  18. Hogwarts Legacy
  19. Mafia 2: Definitive Edition
  20. Descenders

PSVR2:

  1. Alien: Rogue Incursion VR
  2. Creed: Rise to Glory – Championship Edition
  3. Horizon Call of the Mountain
  4. Beat Saber
  5. Job Simulator
  6. Metro Awakening
  7. Arizona Sunshine 2
  8. Moss: Book 2
  9. Pavlov
  10. Ragnarock

Free2Play:

  1. Delta Force
  2. Roblox
  3. .skate
  4. Fortnite
  5. Dragon Ball: Gekishin Squadra
  6. Call of Duty: Warzone
  7. Rocket League
  8. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
  9. eFootball
  10. Marvel Rivals
3
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий