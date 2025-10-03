Hollow Knight: Silksong стала одной из самых скачиваемых игр в PlayStation Store за сентябрь

Sony представила ежемесячный обзор самых популярных загрузок в PlayStation Store. Сегодня компания опубликовала соответствующие чарты за сентябрь 2025 года.
Среди самых громких новинок прошлого месяца — Borderlands 4 и Hollow Knight: Silksong, вызвавшие ажиотаж на старте продаж, который даже временно парализовал PlayStation Store. Однако ни один из этих хитов не смог возглавить чарты загрузок ни в Европе, ни в Северной Америке.
В то время как NBA 2K26 стала самой успешной игрой для PS5 в сентябре 2025 года в США и Канаде, EA Sports FC 26 заняла первое место в Европе.
В Европе за ней последовала Hollow Knight: Silksong, которую скачивали чаще, чем Borderlands 4. Замыкают пятёрку лучших на PS5 NBA 2K26 и Dying Light: The Beast, также вышедшая в сентябре.
Футбольная игра от EA, как и ожидалось, также возглавила чарты PS4 в прошлом месяце. В то же время, анализ европейских чартов PS4 показывает, что Hollow Knight: Voidheart Edition выиграла от ожидания сиквела, заняв третье место в чартах загрузок в сентябре 2025 года.
Анализ чартов PSVR2 и Free2Play не выявил никаких серьёзных сюрпризов. Alien: Rogue Incursion VR стала самой успешной игрой для PSVR2 в европейских сентябрьских чартах. На рынке бесплатных игр, напротив, доминировали Delta Force и Roblox.
Ниже представлены европейские графики загрузок за сентябрь 2025 года.
PS5:
- EA Sports FC 26
- Hollow Knight: Silksong
- Borderlands 4
- NBA 2K26
- Dying Light: The Beast
- Grand Theft Auto 5
- Forza Horizon 5
- Minecraft
- Ready of Not
- Silent Hill f
- No Man’s Sky
- Assassin’s Creed Shadows
- Hogwarts Legacy
- NHL 26
- Mafia: The Old Country
- UFC 5
- Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
- Hell is Us
- Dragon Ball Z: Kakarot
- It Takes Two
PS4:
- EA Sports FC 26
- Red Dead Redemption 2
- Hollow Knight: Voidheart Edition
- Batman: Arkham Knight
- Hollow Knight: Silksong
- Grand Theft Auto 5
- Assassin’s Creed Origins
- The Forest
- A Way Out
- Assassin’s Creed Odyssey
- Mafia Trilogy
- Need for Speed Heat
- Minecraft
- Kingdom Come: Deliverance
- Unravel Two
- Mortal Kombat X
- Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition
- Hogwarts Legacy
- Mafia 2: Definitive Edition
- Descenders
PSVR2:
- Alien: Rogue Incursion VR
- Creed: Rise to Glory – Championship Edition
- Horizon Call of the Mountain
- Beat Saber
- Job Simulator
- Metro Awakening
- Arizona Sunshine 2
- Moss: Book 2
- Pavlov
- Ragnarock
Free2Play:
- Delta Force
- Roblox
- .skate
- Fortnite
- Dragon Ball: Gekishin Squadra
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
- eFootball
- Marvel Rivals