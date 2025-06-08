Hollow Knight: Silksong точно выйдет до конца 2025 года

На Xbox Showcase 2025 президент Xbox Сара Бонд сказала, что Hollow Knight: Silksong будет доступна для игры с самого начала на новых ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Эта портативная консоль будет выпущена на рынок около Рождества 2025 года, что должно означать, что Silksong также выйдет примерно в это же время. Эту же информацию подтвердил Мэттью Гриффин из Team Cherry в дискорде Hollow Knight.

Признанная критиками инди-игра Hollow Knight была выпущена в 2017 году и покорила игровой мир. С тех пор информация о сиквеле была очень скудной. На выставке Nintendo Treehouse на E3 в 2019 году впервые был показан геймплей игры, но после этого наступила полная тишина до Xbox Showcase в 2022 году, где был показан новый трейлер геймплея. Тогда Xbox громко и торжественно пообещала, что все показанные игры выйдут в течение года. Как вы знаете, этого не произошло, и Team Cherry на долгое время снова погрузилась в молчание до сего момента.