Hollow Knight: Silksong улучшает работу геймпадов - новое обновление уже доступно

Разработчики из Team Cherry выпустили свежий патч для долгожданного Hollow Knight: Silksong, который привнёс важные улучшения для игроков с геймпадами, небольшие корректировки баланса и исправление багов. Среди ключевых нововведений — поддержка контроллера DualSense Edge и автоматическая пауза игры при отключении геймпада, что делает прохождение более удобным.
Команда устранила различные мелкие проблемы с геймпадами и отметила, что дальнейшие улучшения появятся в будущих обновлениях. В плане игрового баланса были усилены некоторые способности: «Острый дротик» (Sharp Dart) и «Поперечный стежок» (Cross Stitch) наносят немного больше урона, а «Ярость рун» (Rune Rage) теперь масштабируется корректнее, в соответствии с другими навыками «Шелка».
Кроме того, патч исправил ошибки, связанные с прогрессом игры, поведением NPC, сражениями и другими техническими аспектами. Полный список изменений доступен в официальном патчноуте на Steam.
Hollow Knight: Silksong уже доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Единственный вопрос который был это кривое использование инструментов. Но решился он макросами на вот эти верхние доп. бамперы, просто имба, им там самое место странно что раньше ни кто не додумался. )
пост как всегда написан превосходно... ну давайте дудем каждый цеплять пусть все геймпады будут работать лучше почле игры в силксонг
недавно проходил казан соулс на xbox, так там когда старт нажимашь меню игра не останавливается, хоть и не сетевая, помогало только открытие боковой панели дашборда, и я так понимаю если бы у меня геймпад разрядился при драке с боссом, то я бы погиб, хорошо что игра не отбирает опыт сразу при смерти, а даёт придти и забрать его
Это прикол всех соулсов, там нет паузы. Не в инвентаре, не где. Но откуда это знать казуалу ) который называет казань соулсом )
это самый лёгкий солус, я прошёл хотя бы четверть игры и задушился от однообразия локаций
Это обычный слешерок, довольно посредственный