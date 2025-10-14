Hollow Knight: Silksong улучшает работу геймпадов - новое обновление уже доступно

Разработчики из Team Cherry выпустили свежий патч для долгожданного Hollow Knight: Silksong, который привнёс важные улучшения для игроков с геймпадами, небольшие корректировки баланса и исправление багов. Среди ключевых нововведений — поддержка контроллера DualSense Edge и автоматическая пауза игры при отключении геймпада, что делает прохождение более удобным.

Команда устранила различные мелкие проблемы с геймпадами и отметила, что дальнейшие улучшения появятся в будущих обновлениях. В плане игрового баланса были усилены некоторые способности: «Острый дротик» (Sharp Dart) и «Поперечный стежок» (Cross Stitch) наносят немного больше урона, а «Ярость рун» (Rune Rage) теперь масштабируется корректнее, в соответствии с другими навыками «Шелка».

Кроме того, патч исправил ошибки, связанные с прогрессом игры, поведением NPC, сражениями и другими техническими аспектами. Полный список изменений доступен в официальном патчноуте на Steam.

Hollow Knight: Silksong уже доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.