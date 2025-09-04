Hollow Knight: Silksong уже привлекла более 100 тысяч игроков, но купить её удается не всем - релиз игры положил Steam

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября, и игра сразу привлекла внимание тысяч фанатов — за первые 50 минут в Steam одновременно играли более 103 000 человек. Для сравнения, рекорд оригинальной Hollow Knight составлял около 72 000 одновременных игроков.

Однако релиз не прошёл гладко: пользователи столкнулись с проблемами в Steam. Многие не могли запустить игру или даже добавить её в корзину. Очевидно, огромный интерес к долгожданному сиквелу вызвал перегрузку серверов платформы.

Несмотря на технические трудности, Silksong демонстрирует впечатляющий старт и сразу стала одной из самых популярных игр в Steam. Игроки с нетерпением ждут, когда разработчики устранят проблемы и позволят всем насладиться приключениями Хорнет в Фарлуме.